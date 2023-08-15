Люберецкие врачи удалили пациентке 20-сантиметровую кисту печени

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи выяснили, что ранее пациентке диагностировали кисту печени, которую женщина отказалась удалять из-за небольшого размера, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи отметили увеличение кисты в 4 раза, в сравнении с предыдущим обследованием. Также, чуть меньше половины сегментов печени были поражены опухолью.
Врачи решили провести экстренную операцию во избежании разрыва кисты.
«Под общим наркозом через небольшие проколы мы выполнили лапароскопическую операцию. При помощи электрического коагулятора, который при хирургическом надрезе одновременно закупоривает сосуды, произвели удаление опухоли размером 20х15 см. Так как печень — один из обильно кровоснабжаемых органов, то применение такого современного хирургического инструмента позволило нам избежать большой кровопотери», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Игорь Шляховский.Оперативное вмешательство прошло успешно, операция продолжалась в течение часа. Исследование показало, что опухоль являлась доброкачественной.
Пациентка чувствует себя хорошо, её выписали под наблюдение врача.
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