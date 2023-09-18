Люберецкие врачи впервые реконструировали весь челюстно-лицевой скелет пациента

Фото: Минздрав МО
Чтобы правильно рассчитать ход новой операции, врачи выполнили 3D-моделирование челюстно-лицевого скелета.
Операция длилась пять часов. Для фиксации челюстей пациенту установили десять титановых пластин и около 40 винтов. Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациента выписали через 12 дней.
Хирурги рекомендовали молодому человеку строго соблюдать диету и месяц употреблять только жидкую пищу. Предполагается, что период восстановления займёт от полугода до года.
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