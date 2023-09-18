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Люберецкие врачи впервые реконструировали весь челюстно-лицевой скелет пациента

18 сентября 2023, 18:25
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи Люберецкой областной больницы впервые провели реконструкцию всего челюстно-лицевого скелета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 26-летний молодой человек с аномалией прикуса и болью в челюстно-лицевых суставах. Оказалось, что ранее пациенту уже была сделана операция. Однако у него начали формироваться неправильный прикус и деформация челюстей, а асимметрия лица сопровождалась болью. Причиной стало несоблюдение диеты и большая жевательная нагрузка.

Чтобы правильно рассчитать ход новой операции, врачи выполнили 3D-моделирование челюстно-лицевого скелета.


Во время операции они провели полную реконструкцию обеих челюстей пациента, фактически заново сложив весь челюстно-лицевой скелет в правильное положение. Все разрезы в полости рта были внутренними.

Операция длилась пять часов. Для фиксации челюстей пациенту установили десять титановых пластин и около 40 винтов. Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациента выписали через 12 дней.

Хирурги рекомендовали молодому человеку строго соблюдать диету и месяц употреблять только жидкую пищу. Предполагается, что период восстановления займёт от полугода до года.

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#минздрав мо
#операция
#хирург
#люберцы
#подмосковье
#московская область
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Диетолог Киселёва рассказала о пользе красного вина
18 сентября 2023, 18:33

Фото: iStock/5PH

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Общественной службой новостей рассказала о пользе красного вина при его умеренном потреблении.
Специалист отметила, что красное вино всегда входит в диету у народов юга Европы. Оно содержит в себе антиоксиданты полифенолы, которые полезны для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Также Королёва отметила, что важно выбирать качественное вино, поскольку фальсифицированный продукт, в составе которого встречается этанол и красители, не принесёт пользы организму. А настоящее вино, изготовленное из ягод с добавлением виноградных косточек, благоприятно воздействует на кровь.

При этом, несмотря на все полезные свойства вина, чрезмерное употребление напитка и превышение количества потребляемых антиоксидантов и иных компонентов, может нанести вред. К тому же, может развиться зависимость. 

Королёва в беседе с ОСН сообщила, что для здоровья полезен один бокал вина вечером. Если человек выпивает ежедневно по бутылке – это уже говорит о формирующейся зависимости.

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#вино
#здоровье
#диетолог
#советы
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Уролог-андролог назвал опасные продукты для мужского здоровья
Врач Волков назвал колбасу опасным продуктом для мужского здоровья
18 сентября 2023, 14:32

Фото: istock / YuraWhite

Некоторые вредные ингредиенты в составе колбасы могут наносить «удар по яичкам».
Об опасности колбасных изделий рассказал уролог-андролог Алексей Волков в беседе с изданием «Лайф.ру». Врач заявил, что большие количества соли и сахара в составе колбас могут нарушать выработку тестостерона, замедлять работу сперматозоидов, нарушать эрекцию и в целом ухудшать мужское здоровье. 

Волков утверждает, что вещества в колбасах, особенно копченых, после всасывания в кровь могут проникать в ткани яичек, вследствие чего синтез главного мужского гормона ухудшается. Специалист советует ограничивать потребления соли и сахара. Рекомендуемый суточный объем потребления соли составляет 5-7 грамм, а лучше 3, если есть проблемы со сердцем. Сахар лучше сократить до 30 грамм (6 чайных ложек) в день, потому что он влияет на выработку инсулина, который конкурирует с тестостероном. 

Кроме того, важно ограничивать потребления фаст-фуда и алкоголя, особенно пивных напитков.

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#здоровье
#врач
#сахар
#соль
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Психотерапевт назвал 5 признаков клинической депрессии
Психотерапевт Занников объяснил, как отличить осеннюю хандру от депрессии
18 сентября 2023, 14:27

Фото: IStock/Marjan_Apostolovic

С началом осени многие россияне начали жаловаться на ухудшение самочувствия и депрессивное состояние. Психолог-психотерапевт Тамерлан Занников рассказал «Радио 1», как отделить осеннюю хандру от клинической депрессии.
По словам специалиста, осенью настроение ухудшается практически у всех людей. Это происходит из-за смены погоды, окраса листьев и начала учебного года. Депрессию же можно определить по пяти факторам:

  1. Бессонница. Человек не может заснуть.
  2. Мысли. Человека преследуют навязчивые мысли, которые крутятся постоянно в голове и человек не может от них избавиться.
  3. Тремор. Глаза, губы начинают подрагивать. Перед этим также может накачаться апатия, невроз.
  4. Аппетит. У человека пропадает аппетит частично или полностью.  
  5. Эмоции. Человек вялый, перестаёт реагировать на внешние факторы, хобби. Его больше не радуют подарки, близкие люди или работа. Если во время осенней хандры ты ещё можешь что-то сделать: встать и пойти на работу, то при депрессии ты не можешь буквально ничего.
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#человек
#депрессия
#осень
#психотерапевт
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Подмосковные врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника
18 сентября 2023, 13:39

Фото: Минздрав МО

Врачи Дмитровской больницы спасли пациентку с опухолью яичника объёмом 30 литров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

61-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на тошноту, боли внизу живота и увеличение его объёма. Диагностика выявила опухоль яичника больших размеров, и пациентку экстренно перевели в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. 
 



При росте 165 см больная весила 130 килограммов, а объём её живота превышал 150 см. Во время дополнительного исследования врачи обнаружили, что всю полость малого таза и брюшную полость занимает опухоль яичника со множественными камерами и объёмом содержимого около 30 литров.

Кроме ожирения крайней степени, пациентка страдала гипертонической болезнью, нарушением углеводного обмена, желче- и мочекаменной болезнями, тяжёлой варикозной болезнью с отёками ног, трофическими изменениями кожи голеней и стоп. 
 


Врачи решили удалить больной матку с придатками. Операция сопровождалась высоким риском тромбоэмболических осложнений, кровотечения, ранения смежных органов и гнойно-септических осложнений. Однако благодаря слаженной работе анестезиологов и хирургов их удалось избежать. 

Злокачественная природа удалённой опухоли была исключена. Больная перенесла операцию хорошо, кровопотеря не превысила100 мл. Через 12 часов пациентка начала самостоятельно двигаться. Сейчас она уже выписана. 
 
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#минздрав мо
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Роспотребнадзор заявил об опасности нового штамма коронавируса «Пирола»
18 сентября 2023, 13:18

Фото: istock / Lisa Nentwich

Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности нового коронавируса «Пирола» по сравнения с ранее обнаруженными вариантами «Омикрона». По словам ведомства, этот штамм может быть более заразным.
При этом, как заявляют в Роспотребнадзоре, первые данные по результатам исследований, проведенных в Швеции и Китае, говорят о том, что этот штамм не так сильно заразен, как заявляли ранее и не рассматривается как второе пришествие «Омикрона».

Ранее Иммунолог Николай Крючков заявил о росте заболеваемости коронавирусом в России. Эксперт заявил, что люди сейчас переносят болезнь легче, чем раньше. Из-за чего активность проведения ПЦР-тестов снизилась, а статистические данные стали менее корректны. Люди просто могут не знать что болеют ковидом.

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#роспотребнадзор
#штамм
#коронавирус
#болезнь
#пцр
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Более 8,7 тысяч человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»
18 сентября 2023, 13:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В эти выходные в 11 городских парках Московской области прошла последняя в этом году акция «Проверь здоровье в парке».
Акция «Проверь здоровье в парке» проходит в парках Подмосковья второй год подряд, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
«Удобно, что для этого не требовалось идти в поликлинику — получить консультацию врача и пройти диагностику можно было на свежем воздухе. Мы видим, что такой формат пользуется спросом и интересом у жителей региона.  В этом году в акции приняли участие более 8,7 тысяч человек, в том числе свыше 700 — в минувшие выходные», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. 

При необходимости пациентов направляли в поликлинику по месту прикрепления для прохождения более углубленного обследования.  

Все результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг».

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У 662 женщин обнаружили патологии молочных желез, благодаря самозаписи на маммографию. 

#акция
#здоровье
#выходные
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#человек
#светлана стригункова
#акции
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Более 170 тысяч подмосковных детей уже сделали прививку от гриппа
18 сентября 2023, 12:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

«Грипп – опасное заболевание, которое может привести к серьёзным осложнениям. Для того, чтобы обезопасить себя, близких и детей необходимо пройти вакцинацию. данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 170 тысяч детей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В школах и детских садах прививку детям можно сделать в медицинских кабинетах.

Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

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В 2023 году более 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье.


#подмосковье
#грипп
#светлана стригункова
#прививка
#прививки
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Венеролог Зудилова рассказала о правилах гигиены в общественных туалетах
18 сентября 2023, 10:37

Фото: istock / DenBoma

Дерматовенеролог Светлана Зудилова рассказала о важности правил личной гигиены при посещении общественных туалетов. По мнению врача, общественные туалеты являются крайне негигиеничными местами и посоветовала по возможности избегать их.
Главное правило — не касаться унитаза обнаженными участками тела. Если вам попался грязный туалет, необходимо сообщить администрации заведения, в котором пришлось посетить уборную. Уборка туалетов может проходить халатно и стоит обращать внимание сотрудников на это, пишет портал 76.ru.

Зудилова также пояснила, что через кожу заболевания, передающиеся половым путем, не передаются, однако ободок унитаза может содержать много бактерий, что может вызвать дерматологические проблемы. 

Эксперт советует использовать специальные покрытия для унитазов при их наличии или туалетную бумагу.

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Гастроэнтеролог Теплухина посоветовала мятный чай при боли в желудке
18 сентября 2023, 07:25

Фото: iStock/Maya23K

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети семейных клиник «Неболит» Оксана Теплухина в беседе с порталом «Мослента» поделилась некоторыми способами облегчения боли в желудке, если последняя носит не острый характер. В частности, помочь могут мятный чай либо настой ромашки.
«Нередко пациенты прибегают к народным средствам <...> Например, снизить дискомфорт в животе могут мятный чай или грелка. Также принимают настой ромашки или семян льна, как обволакивающее средство, снимающее боль», — сказала доктор Теплухина.

Тем не менее, специалист подчеркнула, что любые «народные» средства ведут лишь к облегчению симптоматики заболеваний ЖКТ. По-настоящему же необходимо назначенное профильным специалистом-гастроэнтерологом комплексное лечение, которое назначают только после медосмотра, сдачи лабораторных анализов, а также таких процедур, как УЗИ брюшной полости или гастрофиброскопия.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале рассказал, как можно справиться с чувством тяжести после переедания. Cитуативное переедание зачастую нарушает работу желудка, так как большое количество еды сложно переварить. В таких случаях прием ферментов бесполезен, а с неприятными ощущениями поможет справиться холодная или газированная вода, добавил Вялов.

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