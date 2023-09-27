Малышева и Гандельман предупредили об опасности одной из привычек дачников

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Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, чем может обернуться популярная у дачников привычка сжигать листья.
«Во время нахождения в области, где вы жжете листья, есть шанс получить инфаркт», —заявил Герман Гандельман.По его словам, дым содержит вещества, которые при вдыхании повышают свертываемость крови. Из-за чего в сосуде сердца возможно образование тромба, приводящее к инфаркту миокарда.
Ранее сообщалось, что в Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу. Инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Заря». Власти захотели изъять землю у дачников и расширить таким образом улицу Генерала Толстикова. Под снос могли попасть 54 участка с 27 домами, где живут порядка 80 человек.
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Мария Фирсова