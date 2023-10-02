Малышева назвала необычный способ для раннего выявления рака

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Для выявления рака яичек на ранней стадии мужчинам стоит сдавать тест на беременность. Такое заявление сделала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
С помощью теста на беременность можно определить уровень гормона ХГЧ в крови. У женщины его повышение означает беременность, однако и у мужчины этот тест может показать две полоски, что может указывать на рак яичек.
При этом ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус объяснил, что между повышением уровня гормона ХГЧ у мужчины и вероятностью злокачественного новообразования существует прямая связь.
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«Если он положительный, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек», — заявила Малышева.
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Элина Позднякова