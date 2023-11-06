MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин

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Диетологи из Йельской медицинской школы заявили, что, вопреки распространенному мифу, некоторые виды красного мяса не повышают холестерин. Об этом пишет MeatScience.
Специалисты отметили, что в мясе много белка, способствующего уменьшению «плохого» холестерина. Кроме того, мясо богато железом, магнием и другими полезными для организма микроэлементами.
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