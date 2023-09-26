Медэксперт Бурдакова рассказала о правилах лечебной диеты для здоровья печени

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«Для поддержания здоровья печени очень важно включать в рацион полезные и разнообразные продукты, в том числе овощи и фрукты, зерновые и бобовые, мясо, птицу, молочные продукты. Также важно пить достаточно жидкости в течение дня – количество для каждого индивидуально, а в расчёт берётся не только отдельно выпитая вода, но в целом вся жидкость», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Бурдакова.Читайте также:
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