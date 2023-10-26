Медик Еделев: «Вейпы ещё более опасны, чем сигареты»

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«Вейпы ещё более опасны, чем сигареты. В отличии от сигарет, которые содержат традиционный набор из 70-и канцерогенов, по российским данным четыре с лишним тысячи вредных веществ содержат вейпы – тяжёлые металлы, свинец, никель, кадмий, которые повреждают органы, ультрамелкие частицы, которые раздражают лёгкие, ароматизаторы, которые вызывают различные заболевания лёгких», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Еделев.
Кроме того, по его словах, в вейпах могут присутствовать такие опасные вещества, как альдегиды, бензол, формальдегид, ацетальдегид, которые также способные существенно повреждать лёгкие.
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