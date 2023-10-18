Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России

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Медики России ожидают в этом респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов в стране — сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Информацию об этом сообщает заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко, передает ТАСС.
«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — объяснила эксперт.Эсауленко добавила, что нужно учесть возможное обострение хронических заболеваний, болезней, которые провоцирует бактерии, а также возможное развитие тяжелых заболеваний.
Эсауленко также заявила, что российские врачи готовы к осенне-зимнему сезону заболеваемости, ведь возможности диагностики повышаются и разрабатываются новые медицинские препараты.
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