Медики выявили необычный симптом депрессии

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8 лет исследователи наблюдали за 2125 участниками в возрасте 70-73 лет. Все испытуемые были здоровы, могли проходить полкилометра в день, подниматься на 10 ступенек. Они проходили тесты по распознаванию запахов, подвижности, а также тесты на самооценку депрессивного состояния каждые полгода.
Дальнейшее исследование показало, что у людей со сниженным обонянием был повышен риск развития симптомов депрессии: чем хуже было обоняние испытуемого, тем более ярко выраженными были депрессивные симптомы.
Ранее были названы три основных признака истинной депрессии. Психиатр, нарколог, руководитель центра психотерапевтической помощи населению Юрий Вяльба перечислил три главных признака депрессии, к которым отнёс три вида заторможенности человека: физическую, эмоциональную и мыслительную.