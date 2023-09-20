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Медучреждения Лобни оснащают современным оборудованием

20 сентября 2023, 16:10
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

В городском округе Лобня в 2020 во взрослой поликлинике № 1установлен компьютерный томограф. Единый блок для проведения КТ-диагностики включает процедурный кабинет, пультовую, кабинеты заведующей отделением и врача лучевой диагностики, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В медучреждениях Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва реализуют масштабную программу по замене старого аналогового оборудования на новое. Речь идёт о КТ, МРТ, рентген-аппаратах, флюорографах, маммографах и ангиографах.
«Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Подмосковья. Мы оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием Полностью заменить аналоговое оборудование на современное цифровое планируем к 2025 году», – заявил Воробьёв.

В 2021 году в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Детской поликлинике Лобни провели капремонт рентген-кабинета , заменили старое аналоговое оборудование на новый цифровой рентгенодиагностический аппарат.

В 2022-м в Лобненской городской поликлинике №2 также после ремонта открылся рентген-кабинет, где установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс отечественного производства.
«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы продолжаем работу над увеличением пропускной способности и сокращением времени на обследование. Это поможет улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей города», – отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
В 2023 году планируется завершить ремонт кабинета маммографии, заменить оборудование и установить новый рентген-аппарат в Лобненской городской поликлинике №1. В 2024-м планируют начать организовывать кабинет МРТ. Также в следующем году откроется новый корпус поликлиники №1 на 600 посещений в день.

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Нутрициолог Гусакова рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища
Нутрициолог Гусакова: съеденная перед сном пища не гниет ночью в ЖКТ
20 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Choreograph

Нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что пища, которую человек съел перед сном, не гниет в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению специалиста, пищеварительные процессы ночью не прекращают свою работу, а лишь замедляются.

«Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис», — приводит слова Гусаковой NEWS.ru.

Нутрициолог подчеркнула, что вечерний прием пищи не должен содержать вредных и тяжелых для переваривания продуктов. Лучшим вечерним приемом пищи специалист назвала белковые продукты в сочетании с овощами.

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#сок
#приём
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Диетологи рассказали о пользе чайной ложки мёда перед сном
20 сентября 2023, 14:06

Фото: istock / Alena Bogdanova

Диетологи рассказали, что одна ложна меда перед сном улучшает качество сна.
Мед обладает множеством полезных качеств: помогает бороться с болезнями дыхательных путлей, улучшает метаболизм, обладает антибактериальным и иммуностимулирующим действием. Многие люди любят добавлять мед в свой рацион для поддержания здоровье. Теперь выяснилось, что мед полезен в борьбе с бессонницей. Исследование опубликовал журнал Planet Today. 

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек от 40 до 55 лет. Так, испытуемые, принимая ложку меда, растворенную в стакане воды, на ночь, стали спать намного лучше. Испытание проводилось на протяжении нескольких месяцев, а эффект сохранился еще дольше. 

Ранее гастроэнтеролог рассказал о сомнительной пользе супов при болезнях ЖКТ. 

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#мёд
#здоровье
#исследование
#люди
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Вирусолог назвал симптомы нового коронавируса «пирола»
Вирусолог Нетесов назвал симптомы нового коронавируса «пирола»
20 сентября 2023, 13:55

Фото: IStock/Choreograph

В Тюмени, ХМАО, Псковской, Саратовской, Пермской, Иркутской и Тульской областях объявили о возобновлении масочного режима в медучреждениях. Также маски обязали носить в доме правительства России. При этом, случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола» не зафиксировано в России, рассказали в Роспотребнадзоре.
Отличить коронавирус от обычного ОРВИ достаточно сложно. Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «Радио 1» об отличительных чертах коронавируса.
«Если просто насморк и озноб, то это как правило риновирусы – очень известные вирусы, которые составляют составляют основу для более чем 30 процентов всех лёгких заболеваний. При коронавирусе в первую очередь возникает кашель, но насморк там тоже есть», — сказал Нетесов.
По словам специалиста, новый вид коронавируса преодолевает иммунитет у людей, которые переболели предыдущим штаммом. Защититься от него помогут маски.
«По зарубежным данным, прежние вакцины не работают. Наша же вакцина “Cпутник” разработана против уханьского варианта 2020-го года. Конечно, она может снизить патогенность заболевания и тяжесть, но само заболевание она не предотвратит», — подчеркнул специалист.
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#вакцины
#орви
#коронавирус
#маски
#иммунитет
#вирусолог
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Психолог Морозова объяснила, почему женщины не хотят секса
Психолог Морозова: привычка все контролировать грозит потерей интереса к сексу
20 сентября 2023, 13:36

Фото: iStock/macniak

Психолог-сексолог, консультант в области сексуальных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова заявила, что на женскую привлекательность и сексуальность влияет не только состояние здоровья, но и повседневные привычки. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Морозова отметила, что, если женщина много работает, то у нее не хватает сил на флирт, качественный секс и оргазм.

«Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение. Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни», — приводит слова психолога «Газета.Ru».

По мнению специалиста, для того, чтобы наладить интимную жизнь, женщине следует наладить сон, а также заняться тем, что действительно нравится – это поспособствует снижению психологической нагрузки.

Напомним, ранее специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.

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#женщины
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Диетолог Сабат назвала важные утренние привычки для людей после 40
Диетолог Сабат: упражнения и борьба со стрессом помогут сохранить форму после 40
20 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Ridofranz

Диетолог Мэри Сабат назвала три утренние привычки, которые необходимы для поддержания здоровья и сохранения фигуры после 40 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению диетолога, частые физические упражнения являются важнейшими компонентами сохранения физической формы. Сабат утверждает, что силовые тренировки следует проводить 2–3 раза в неделю. Эксперт считает, что физкультура особенно полезна для людей старше 40 лет, так так мышечная масса уменьшается с возрастом, что приводит к замедлению метаболизма. 

Сабат также сообщила, что сбалансированный завтрак, который должен состоять из нежирных белков, цельного зерна, полезных жиров и большого количества фруктов и овощей, предотвратит энергетический сбой, замедляющий метаболизм.

«Хронический стресс опасен гормональным дисбалансом, например повышенным уровнем кортизола, который негативно сказывается на обмене веществ и способствует увеличению веса», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

Сабат порекомендовала включить в распорядок дня медитации или любимое хобби, которое позволит снизить нагрузку на эмоциональный фон.

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#физкультура
#тренировки
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#диетолог
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В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи
20 сентября 2023, 12:43

Фото: Минздрав МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли пациентку, укушенную змеёй. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 60-летняя женщина в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, она убиралась на дачном участке, и её укусила змея. Так как укус был маленьким и неболезненным, за медицинской помощью она не обращалась в течение шести часов.

На момент обращения к врачам у женщины отекла и разболелась нога. Кроме того, у нее резко выросли показатели артериального давления до 190/100.  

В реанимации женщине была назначена детоксикационная терапия, взяты анализы. Также врачи выполнили дуплексное сканирование вен ног, чтобы исключить риск развития тромбов. После этого пациентке ввели противостолбнячную сыворотку.  

Сейчас жительница чувствует себя хорошо и уже выписана домой. 
 
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#московская область
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Нутрициолог Дубицкая назвала самый опасный овощ для пожилых людей
Нутрициолог Дубицкая назвала помидоры опасным овощем для пожилых
20 сентября 2023, 11:21

Фото: iStock/AlexRaths

Нутрициолог Анастасия Дубицкая заявила, что при регулярном употреблении помидоры могут навредить пожилым людям. Об этом сообщает Москва 24.
«Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание ЖКТ. – Прим. ред.). Также колики, синдром хронической усталости, артриты. Но их не стоит совсем исключать из рациона, поскольку в помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота», — приводит слова Дубицкой Москва 24.

Нутрициолог пояснила, что в помидорах есть лектин, который может мешать усвоению питательных веществ, а также нарушать стенку кишечника. Дубицкая также рекомендовала не употреблять в пищу помидоры зимой, так как они выращены в искусственных условиях.

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Врачи рассказали, кому нужно прививаться от нового штамма коронавируса
20 сентября 2023, 10:07

Фот о: istock / Foremniakowski

Роспотребнадзор заявил, что новый штамм коронавируса «пирола» заразнее «омикрона» в несколько раз.

Вирус был обнаружен в Дании в июле, затем он распространился до США, Канады, Европы и Таиланда. В России штамм пока не зарегистрирован. Смертей от «пиролы» на данный момент за зафиксировано. Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией. Информацию передает РИА Новости. 

Новый штамм стал активно распространяться после ряда мутаций, произошедших в геноме. Иммунная система не может идентифицировать изменения на поверхности вируса, поэтому может легко распространяться в организме.

Доктор Ольга Уланкина заявила, что прививки нужно делать тем, кто часто контактирует с людьми или пользуется общественным транспортом во время загруженности.

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#коронавирус
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65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
NYP: 65-летняя американка назвала секс ключом к сохранению молодости
20 сентября 2023, 06:56

Фото: iStock/PeopleImages

В США 65-летняя жительница города Портленд раскрыла секреты энергичности и сохранения молодости. Об этом пишет New York Post.
По словам Бобби Паркер Холл, она выглядит моложе своего возраста благодаря регулярному сексу.

«Эта глубина удовольствия и близости с человеком — бесценный дар», — заявила она, говоря о половой жизни с мужем. Бобби подчеркнула, что совсем не обязательно в определенном возрасте сексуальная жизнь должна заканчиваться.

Ключом к сохранению молодости Холл также назвала регулярные тренировки, посоветовав женщинам поддерживать мышечную массу и развивать гибкость.

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#ученые
#секс
#жизнь
#тренировки
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