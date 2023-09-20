Медучреждения Лобни оснащают современным оборудованием

Фото: Минздрав МО
В городском округе Лобня в 2020 во взрослой поликлинике № 1установлен компьютерный томограф. Единый блок для проведения КТ-диагностики включает процедурный кабинет, пультовую, кабинеты заведующей отделением и врача лучевой диагностики, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В медучреждениях Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва реализуют масштабную программу по замене старого аналогового оборудования на новое. Речь идёт о КТ, МРТ, рентген-аппаратах, флюорографах, маммографах и ангиографах.
В 2021 году в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Детской поликлинике Лобни провели капремонт рентген-кабинета , заменили старое аналоговое оборудование на новый цифровой рентгенодиагностический аппарат.
В 2022-м в Лобненской городской поликлинике №2 также после ремонта открылся рентген-кабинет, где установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс отечественного производства.
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«Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Подмосковья. Мы оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием Полностью заменить аналоговое оборудование на современное цифровое планируем к 2025 году», – заявил Воробьёв.
В 2022-м в Лобненской городской поликлинике №2 также после ремонта открылся рентген-кабинет, где установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс отечественного производства.
«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы продолжаем работу над увеличением пропускной способности и сокращением времени на обследование. Это поможет улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей города», – отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.В 2023 году планируется завершить ремонт кабинета маммографии, заменить оборудование и установить новый рентген-аппарат в Лобненской городской поликлинике №1. В 2024-м планируют начать организовывать кабинет МРТ. Также в следующем году откроется новый корпус поликлиники №1 на 600 посещений в день.
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Лора Луганская