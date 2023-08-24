«Метеозависимость не приговор?» — ответила невролог Беленко

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«Метеозависимость – это не болезнь, это скорее состояние, которое отражает несостоятельность нервной системы адаптировать организм к переменам, в частности к переменам параметров окружающей среды», - объяснила невролог.
По ее словам, при погодных колебаниях у людей действительно могут обостряться хронические заболевания, однако, связано это не с метеозависимостью, как таковой, а с расшатанной нервной системой.
«Независимо о того, грядет изменение в погоде или нет, нужно разбираться со своей нервной системой. Нужно обратиться к неврологу, вегетологу, чтобы пройти тестирование работы своей нервной системы и понять, как происходит фаза ее адаптации», - отметила специалист.
Беленко посоветовала людям, которые чувствительны к погодным колебаниям, пройти обследование под названием «анализ вариабельности ритма сердца». Это тестирование поможет врачу определить, как быстро нервная система человека адаптируется к изменениям окружающей среды, и в случае обнаружения сбоев, специалист даст пациенту необходимые рекомендации.
«Нервная система должна адаптировать человека не только к смене погоды, но и к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Нервной системе все равно, на что человека перестраивать, и метеозависимость – это всего лишь один из факторов, на который должна идти реакция», - подытожила Беленко.
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