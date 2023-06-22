Международный эксперт из ОАЭ провела обучение для подмосковных педиатров

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В рамках проекта НИКИ детства, для детских врачей Подмосковья провели мероприятие «Международная панорама», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Данное мероприятие проходило в онлайн-формате, благодаря чему, врачи из более 35 регионов России, смогли присоединиться ко встрече.
«Обучающее мероприятие с международными экспертами НИКИ детства проводят не в первый раз. Такой формат хорошо себя зарекомендовал. Подключаться к трансляции могут не только врачи из Московской области, но и медики из любых регионов нашей страны, которые участвуют в проекте «Наш участковый врач», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Врачи отмечают данную тему очень актуальной, потому что детские хрипы не всегда являются симптомом проблем с дыхательной системой, чтобы точно определить первопричину, необходимо взаимодействовать с коллегами, советоваться, узнать новые методики и тактики лечения и диагностики.
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