Минпромторг планирует запретить зарубежные аппараты ИВЛ в государственных больницах

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В ведомстве объясняют свою инициативу тем, что мера направлена на поддержку отечественных производителей: они способны покрыть потребности всех медучреждений.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье заменили около полусотни единиц тяжёлого аналогового медоборудования. С начала прошлого года в Подмосковье заменили 48 единиц устаревшей тяжёлой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.