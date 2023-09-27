Минздрав: 267 человек лечатся от COVID-19

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В Ростовской области 267 человек лечатся от коронавируса. Из них 96,3% проходят лечение в поликлинике, пишет 161.RU со ссылкой на региональный Минздрав.
«После поставки в регион ее оперативно направят в медорганизации», — проинформировали в ведомстве.
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