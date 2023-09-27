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Минздрав: 267 человек лечатся от COVID-19

В Минздраве рассказали о «ковидной обстановке» в Ростовской области
27 сентября 2023, 06:30
Фото: iStock/Gargonia

Фото: iStock/Gargonia

В Ростовской области 267 человек лечатся от коронавируса. Из них 96,3% проходят лечение в поликлинике, пишет 161.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что десять пациентов находятся в стационаре. В настоящее время Министерство здравоохранения Ростовской области закупает вакцину для профилактики COVID-19.

«После поставки в регион ее оперативно направят в медорганизации», — проинформировали в ведомстве.

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#регион
#маски
#терапевт
#коронавирус
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Гастроэнтеролог Белоусов объяснил отличие симптомов переедания от отравления
27 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/dragana991

Переедание и пищевое отравление имеют разные причины и симптомы. О том, как можно быстро отличить одно от другого, популярно объяснил российский врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов
В беседе с РИАМО специалист пояснил, что переедание после обильного застолья характеризуется четкой закономерностью: чем больше съедено, тем сильнее чувство тяжести в желудке, Причем этот дискомфорт проявляется почти сразу, спустя максимум несколько часов спустя активного употребления еды.

При пищевом отравлении же картина совершенно иная. Из-за наличия в организме человека инфекционного агента у него начинают проявляться такие симптомы, как тошнота, рвота, озноб или, напротив, жар, головокружение, резкая боль в желудке, повышение температуры и расстройство пищеварения. При этом проявляться они могут довольно долго — до четырех или пяти дней. В это время, подчеркнул доктор Белоусов, очень важно обязательно восполнять дефицит жидкости, пить простую воду, а при ухудшении состояния — вызвать скорую помощь для возможной госпитализации.

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#врачи
#отравление
#еда
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Эндокринолог Павлова посоветовала меньше есть, чтобы не заболеть осенью
27 сентября 2023, 05:22

Фото: iStock/Germanovich

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале дала рекомендации для защиты от осенних простуд.
Врач посоветовала держать в тепле не только ноги, но также и нос, чтобы он мог полноценно защищать организм от вирусов.

«В холода кровообращение замедляется и до ноздрей добирается меньше иммунных клеток. Промывайте нос солевым раствором. Так микробы не успеют закрепиться», — говорится в публикации.

Павлова добавила, что следует есть меньше сладкого, так как иммунные клетки при избытке сахара работают хуже. Кроме того, нужно спать не меньше восьми часов, следить за уровнем витамина D, а интенсивные тренировки заменить растяжкой, ходьбой и другими лёгкими нагрузками, чтобы организм не блокировал иммунные реакции из-за испытанного стресса и перенапряжения.

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Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

#врач
#тренировки
#еда
#осень
#здоровье
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Врач Малиновская назвала способ улучшить работу кишечника
Врач Малиновская: Для нормализации работы кишечника необходима клетчатка
27 сентября 2023, 01:52

Фото: iStock/Sewcream

Врач Ольга Малиновская рассказала, как улучшить работу кишечника. Об этом пишет «Мослента».
«Для нормальной работы кишечника в рацион необходимо ввести продукты, содержащие разные виды клетчатки. Она необходима для улучшения работы кишечника и полезна для пищеварения. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, цельнозерновом хлебе, пасте из твердых сортов пшеницы, буром рисе», — цитирует издание слова собеседницы

Специалист добавила, что важно потреблять достаточное количество жидкости и добавить в рацион продукты с пробиотиками — например, соленья, ​и йогурты. Людям, которые страдают от проблем ​с пищеварением, стоит обратиться к врачу для назначения пробиотических добавок, порекомендовала Малиновская.

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#продукты
#врач
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Врач Абдуллина объяснила, кому категорически нельзя употреблять имбирь
Врач Абдуллина: Имбирь противопоказан беременным женщинам
27 сентября 2023, 01:19

Фото: iStock/grafvision

Врач-дерматовенеролог Айгуль Абдуллина рассказала, кому не стоит злоупотреблять имбирём. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
По словам Абдуллиной, чрезмерное употребление в пищу имбиря может привести к таким негативным последствиям, как рвота, тошнота и диарея. Она посоветовала избегать употребление этого продукта людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, имбирь обладает эффектом разжижения крови, поэтому от его употребления также стоит воздержаться тем, кто принимать препараты с подобным действием.

Врач добавила, что имбирь противопоказан женщинам на поздних сроках беременности и кормящим мамам.

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#врачи
#препараты
#еда
#питание
#продукты
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Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку
27 сентября 2023, 00:13

Фото: iStock/Diy13

Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Об этом сообщает VNExpress.
Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.

Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.

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#инфекция
#оспа обезьян
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Пушкинские врачи удалили беременной миому величиной с ладонь
26 сентября 2023, 22:47

Фото: Минздрав МО

Врачи перинатального центра Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова помогли стать матерью пациентке, удалив ей во время беременности гигантскую миому. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 36-летняя женщина на 25-й неделе беременности с острой болью в животе. Проведённая диагностика выявила у нее перекрут большого наружного миоматозного узла на 180 градусов.
«Это состоянием называется «острый живот» и является угрожающим для жизни. Если миоматозный узел не снабжается кровью, он некротизируется. При развитии тотального некроза женщине грозит гибель. А здесь на кону стояли сразу две жизни. Пришлось провести операцию на беременной матке», - рассказала заведующая родовым отделением Наталия Андреева.
Под общей анестезией бригада врачей удалила огромный некротизированный миоматозный узел размером с ладонь. Хирургическое вмешательство проходило буквально в миллиметре от ребёнка. Операция прошла успешно. После восстановления пациентка была выписана.
 
На 39-й неделе беременности путём планового кесарева сечения на свет появилась здоровая девочка весом 3150 г и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо. 
 
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#московская область
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Подмосковный врач Григорьев перечислил осенние детские травмы
26 сентября 2023, 21:57

Фото: Минздрав МО

Осень – это не только период простудных заболеваний, но и время, когда возрастает риск получить травму. Об этом заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московкой области Александр Григорьев.
«Всем известно, что травматизму присуща сезонность. Осенью возрастает риск попадания детей в ДТП, падения на скользкой листве. Мокрые детские площадки и уличный спортинвентарь также могут привести к травматизму. Прибавьте сюда частые дожди, туман и первые заморозки», – сказал Григорьев.
По его словам, чтобы минимизировать детский осенний травматизм, нужно помнить, что часто образующиеся туманы значительно ограничивают видимость на дороге. Не стоит рассчитывать на то, что водитель увидит ребёнка и сможет вовремя среагировать.
 
Риск получить травму на улице для несовершеннолетнего увеличивает и неправильный выбор обуви. Поэтому нужно покупать детям обувь с рифлёной и нескользящей подошвой.
 
Осенью ребёнку стоит воздержаться от катания на роликах, самокатах и мопедах. В сырую погоду сцепление с дорогой ухудшается, а значит, и увеличивается тормозной путь.
«Если избежать падения не удалось, ребёнку нужно не вытягивать руки вперёд, а постараться сгруппироваться и прижать подбородок к груди. Если ребёнок неадекватно реагирует на касания, щадит конечность и она деформирована, а суставы несимметричны, необходимо немедленно обратиться к врачу», – добавил врач.
Он предупредил, что застарелые переломы и вывихи лечатся тяжело и долго. К тому же травму легче предупредить, чем лечить.

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Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы

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Солнечногорские нейрохирурги прооперировали мужчину со стрелой в голове


 

 
#минздрав мо
#врач
#травма
#дети
#осень
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы
26 сентября 2023, 19:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу коллектив Воскресенской больницы во главе с Юрием Райхманом. Глава региона встретился с врачами в сквере «Вишнёвый сад». Обсуждали актуальные вопросы здравоохранения.
«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, и команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали: главное, что даёт результат, – врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы ещё раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения – и для Подмосковья, и для Воскресенска», – сказал Воробьёв.  
Юрий Райхман работает в Воскресенской городской больнице №2 почти 40 лет. В 1984-м он пришёл туда простым хирургом, а с 2004-го занимает пост главного врача. За это время больница стала одной из флагманских в Подмосковье. Главврач собрал уникальных специалистов. В больнице сделан капитальный и текущий ремонты, поставлено новое цифровое оборудование. Там появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж. 
«В России делают эндоскопические пластики – 3%, в Московской области, благодаря врачам Воскресенской больницы Владу и Андрею – 6%. А в Воскресенске 86% операций проходит методом эндоскопии в то время, как за рубежом лучший результат – 30%», – поделился статистикой Юрий Райхман.
В структуру Воскресенской больницы входят восемь взрослых и две детские поликлиники, семь амбулаторий, офис врача общей практики, пять ФАПов и дневные стационары. В горбольнице есть компьютерный томограф, ангиограф, 33 рентгеновских аппарата и 39 аппаратов УЗИ.
 
В этом году в учреждение поступит 233 единицы медоборудования. В планах на 2024 год – 211 единиц. 
 
Сейчас к Воскресенской городской больнице №2 прикреплены более 156 тыс человек, в том числе свыше 30 тыс детей. В ней трудятся 376 врачей и 772 медработника среднего звена. 
 
82 специалиста Воскресенской больницы получают компенсацию аренды жилья по 20 тыс рублей. 12 врачей в прошлом году получили земельные участки. В 2023-м в учреждение привлечены семь врачей благодаря программе «Приведи друга». Один медицинский работник получил сертификат по социальной ипотеке.

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#губернатор
#воскресенск
#врачи
#больница
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Ученые обнаружили приятный способ замедлить старение мозга
26 сентября 2023, 18:50

Фото: istock / g-stockstudio

Научные сотрудники Университета Магдебурга сделали вывод о том, что физические упражнения могут замедлить старение. Самым лучшим способом стали танцы. Об этом сообщает Harrogate Advertiser.
В ходе эксперимента ученые проводили МРТ мозга у 26 человек в возрасте около 67 лет. Испытуемых разделили на две группы, 12 из них занимались упражнения по выносливости и гибкости, а 14 изучали разные стили танцев. Исследования проводились 18 месяцев, за это время исследователи обнаружили, что у всех увеличился объема гиппокампа в мозгу, но у танцевавших этот прирост был заметно больше. 

Гиппокамп — часть лимбической системы головного мозга, участвующий в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (перехода кратковременной памяти в долговременную) и пространственной памяти, необходимой для навигации. 

Таким образом, ученые пришли к выводу, что занятия танцами благотворно влияют на работу мозга, замедляют старение и могут увеличить продолжительность жизни. 

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#танцы
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#человек
#сотрудники
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