Минздрав Египта заявил, что лихорадка денге не заразна

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Найденная в Египте лихорадка денге не передаётся между людьми. Об этом сообщает Минздрав страны.
«Выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена», — подчеркнул помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль.
Он также уточнил, что карантин в стране не вводится. А главная проблема заключается в многочисленных фейках, которых он попросил не распространять, чтобы не провоцировать панику у населения Египта.
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Анастасия Чинкова