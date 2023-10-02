Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

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В Минздраве заявили, что поставка вакцин от полиомиелита в российские регионы идёт по графику.
ТАСС пишет, что вакцины для профилактики полиомиелита поставляются в регионы России по графику. Об этом, опровергая новость о нехватке препаратов, рассказали в Минздраве России.
Ранее сообщалось, что некоторые российские регионы начали ощущать нехватку вакцин для профилактики полиомиелита среди детей.
Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ». Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.
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«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», — сообщает Минздрав.
Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ». Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.
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Мария Фирсова