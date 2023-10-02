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Минздрав опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита

02 октября 2023, 09:21
Фото: istockphoto / SeventyFour

Фото: istockphoto / SeventyFour

В Минздраве заявили, что поставка вакцин от полиомиелита в российские регионы идёт по графику.
ТАСС пишет, что вакцины для профилактики полиомиелита поставляются в регионы России по графику. Об этом, опровергая новость о нехватке препаратов, рассказали в Минздраве России.
«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», — сообщает Минздрав.

Ранее сообщалось, что некоторые российские регионы начали ощущать нехватку вакцин для профилактики полиомиелита среди детей.

Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ». Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.

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«Едут к могиле»: Кардиолог заявил, что молодёжь всё чаще страдает от инсульта
Кардиолог Конев: инсульт всё чаще встречается у людей до 30 лет
02 октября 2023, 09:01

Фото: IStock/utah778

От инсульта всё чаще страдают молодые люди. Об этом «Радио 1» рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.
«Инсульт значительно помолодел. Сейчас молодыми считаются люди до 45 лет, а инсульт стал появляться у тех, кому ещё даже 30 лет нет. Это самое страшное. Ведь в этом возрасте сосуды ещё только развиваются, и такие осложнение чреваты очень серьёзными последствиями», — сказал Конев.
По словам специалиста, молодые люди сталкиваются с инсультом из-за частого отсутствия сна и низкой физической нагрузки.
«Ночью молодые люди не спят. А у нас есть гормон мелатонин, который вырабатывается только в тёмное время суток, во время сна. У нас и так освещённость высока, а если ещё и ложиться под утро, когда уже начинает светать, то мелатонин не вырабатывается полностью. Сюда же можно отнести низкую физнагрузку. У нас появилась привычка сесть за руль и проехать 500 метров. Так они едут к своей могиле. Да, это удобно, но автомобиль превращается в катафалк», — добавил Конев.
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#инсульт
#автомобиль
#люди
#молодёжь
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В некоторых российских регионах не хватает детских вакцин от полиомиелита
02 октября 2023, 08:42

Фото: istockphoto/Marina Demidiuk

Некоторые российские регионы начали ощущать нехватку вакцин для профилактики полиомиелита среди детей.
Об этом рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, пишет «Коммерсантъ».

Газета, ссылаясь на данные Headway Company, пишет, что в январе-сентябре 2023 года не состоялось 71,55% объявленных государственных тендеров на закупку данных средств. В 2022 году такой показатель был почти в два раза ниже и составил 43,63%.
 
По мнению Обласовой, нехватка вакцин, возможно, связана с проведенной в начале года внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкессии. Вторая причина обусловлена переходом на новый препарат — инактивированную вакцину «Полиоваксин». Её выпускают на рынок «Нанолек» и Центр имени Чумакова с апреля нынешнего года.
 
«Полиоваксин»-это единственная оставшаяся в стране инактивированная вакцина после прекращения западными компаниями поставок. К примеру, прекратился импорт вакцины «Полиорикс» компании GlaxoSmithKline и «Имовакс Полио» компании Sanofi.
 
Сообщается, что «Нанолек» регулярно подавал заявки на гостендеры, но заключить госконтракт на 825 млн рублей получилось только в июне 2023 года с третьей попытки. Это может быть связано с особенностями законодательства при госзакупках недавно зарегистрированных препаратов.

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#дети
#прививки
#россия
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Хирург Чиракадзе рассказал, до какого размера россиянки увеличивают грудь
02 октября 2023, 08:18

Фото: istockphoto/Serhii Tychynskyi

Жительницы России предпочитают увеличивать грудь до 2,5-3 размера.
Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург Арсен Чиракадзе. По его словам, россиянки зачастую выбирают второй с половиной или третий размер, потому что это выглядит более естественно.
 
«Конечно, есть и пациентки, предпочитающие, чтобы их грудь была от третьего с половиной до пятого размера. Однако у нас в стране такой выбор делают намного реже, чем, например, в США», —объясняет пластический хирург Чиракадзе.
Для достижения наилучшего результата необходимо учитывать антропометрические данные пациентки: кому-то подойдут имплантаты меньших размеров, а кому-то — больших.
 
«Необходимо учитывать ширину грудной клетки, размер талии, рост, вес и другие данные пациентки. Чтобы ожидания совпали с конечным результатом, важно не только выбрать грамотного специалиста, но и доверять ему», —сказал специалист.
Также он обращает внимание на то, что, в первую очередь, женскую грудь делает привлекательной правильная форма.
 
«Большая и неестественная грудь может выглядеть совсем не привлекательно, нежели аккуратная и подтянутая», —заметил Чиракадзе.
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Диетолог Комиссарова рассказала о дефиците некоторых витаминов у вегетарианцев

Онколог Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть раком

Китайские учёные выяснили ключевой фактор восстановления поврежденной печени
#хирург
#операция
#красота
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Китайские учёные выяснили ключевой фактор восстановления поврежденной печени
01 октября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/SvetaZi

Учёные из Цзилиньского университета определили, что иммунные клетки играют центральную роль в процессе регенерации печени.
Данное открытие может лечь в основу создания лекарств против некроза печени. Исследование опубликовали в журнале eGastroenterology.
 
Важнейший фактор регенерации печени - удаление некротических поражений. Исследователи выяснили, что особым иммунным клеткам, макрофагам моноцитарного происхождения (MoMF), принадлежит решающая роль в этом процессе.
 
MoMF — это лейкоциты, попадающие в печень при её повреждениях. Они отвечают за поглощение неживых клеток, отходов и выделяют вещества, которые способствуют процессу заживления.
 
Исследование выявило, что на ранних стадиях регенерации печени MoMF усиливают воспаление, выделяя вещества, убивающие бактерии. Но на более поздних стадиях восстановления макрофаги начинают подавлять воспаление. Они способствуют заживлению и восстановлению тканей. Учёные уже начали исследовать терапию макрофагами при фиброзе печени.

Ранее нутрициолог Ксения Биткова рассказала, что для укрепления иммунитета важно поддерживать достаточное количество витаминов А, Е и С в организме. 

Получить эти витамины можно из привычных продуктов питания. Так, витамин А содержится в моркови и печени. Витамин Е можно получить, употребляя орехи, растительные масла, рыбу, авокадо и брокколи. А витамин С является компонентом цитрусовых, киви и красного сладкого перца.

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#здоровье
#ученые
#наука
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Ортопед Третьяков рассказал, какая обувь вредит ногам при ходьбе
Ортопед Третьяков: для занятий ходьбой не подходит обувь на каблуке
01 октября 2023, 18:23

Фото: iStock/gpointstudio

Травматолог-ортопед Антон Третьяков рассказал, что во время неправильной спортивной ходьбы можно повредить голеностопный сустав и стопу. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Третьяков пояснил, что для занятий ходьбой следует выбрать спортивную обувь с ортопедической стелькой или с амортизацией.

«Для занятия ходьбой, конечно же, не подходит модельная обувь, в том числе на небольшом каблуке. Лучше подбирать не просто спортивную обувь — кроссовки, кеды», — приводит слова ортопеда «Газета.Ru».

Напомним, ранее врач спортивной медицины Илья Мелёхин рассказал, что ходьба на месте – одно из самых простых упражнений, оно не требует ни подготовки, ни специального оборудования, и может принести немалую пользу. 

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#обувь
#правила
#травмы
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Онколог Черемушкин объяснил, почему молодёжь стала чаще болеть раком
01 октября 2023, 17:27

Фото: istockphoto/shironosov

Быстрая смена внешней среды и методы воздействий на человека могут быть главными причинами «омоложения» рака.
Об этом Пятому каналу рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По словам специалиста, на данный момент быстро меняется внешняя среда. Это ведёт к росту заболеваний, в том числе иммунной, нервной систем, аллергиям.
 
У людей возросла нагрузка на сердечно-сосудистую систему, выросло число эндокринных недугов, появились проблемы с лишним весом, в том числе обострились случаи онкологических заболеваний.
 
«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», –высказывает опасения Евгений Черемушкин.
Ранее учёные из университетов Суррея и Оксфорда оценили данные более 40 тысяч человек, в результате чего им удалось выявить первые тревожные признаки, зачастую предшествующие онкологии.

Медики рассказали, что пациенты примерно за два года до того, как им диагностируют онкологическое заболевание, отмечают резкую потерю веса без особых усилий. Уточняется, что такую связь удалось установить между похудением и раком поджелудочной железы.

Кроме того, у ряда исследуемых незадолго до обнаружения недуга повышался сахар в крови, при этом диабетом никто из них не страдал.

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#рак
#онкология
#здоровье
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Биолог рассказал, какие анализы сдать после укуса активной осенью мухи-кровососки
Биолог Марьинский: укус осенней мухи-кровососки требует теста на болезнь Лайма
01 октября 2023, 13:48

Фото: iStock/Vera Shestak

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что при укусе мухи-кровососки необходимо наблюдать за местом укуса, а также можно отнести живое насекомое в лабораторию для проверки на носительство возбудителей опасных заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«На самом деле большинство смахнет насекомое еще до укуса. Это связано с тем, что попав на тело человека, оленьи мухи кусают не сразу: они начинают ползать по нему в поисках шерстяного покрова. Длительное раздражение, боль или наличие незаживающей раны требуют обращения к врачу», — цитирует Марьинского «Газета.Ru».

По словам биолога, после укуса  мухи-кровососки следует сдать анализ на болезнь Лайма. 

Напомним, оленьи мухи, также известные как мухи-кровососки, обитают в лесу. На теле человека оленьи мухи долго не живут.

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#болезнь
#обращения
#насекомые
#анализы
#человек
#здоровье
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Английские учёные заявили о негативном влиянии высшего образования на психику
01 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto/Chinnapong

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что высшее образование повышает риск развития депрессии и тревоги.
Результаты данного исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health. За последние годы выросло количество молодых людей, которые получили высшее образование, также увеличилось и число людей, страдающих от депрессии и тревожного расстройства. Исследователи решили, что высшее образование может быть связано с повышенным риском данных расстройств.
 
В общей сложности в исследовании приняли участие почти 11 тысяч человек. Чуть больше половины из них получили высшее образование. У учащихся наблюдалось больше симптомов депрессии и тревоги, чем у их сверстников, которые не получали образования. Но к 25 годам разница между симптомами у двух групп пропадала.
 
«Мы ожидали, что у студентов высших учебных заведений психическое здоровье будет лучше, чем у сверстников, поскольку они, как правило, обычно происходят из более привилегированных слоев общества», — говорят авторы исследования.
По мнению учёных, нужны дополнительные исследования, чтобы определить риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются студенты.

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#образование
#ученые
#депрессия
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Диетолог Комиссарова рассказала о дефиците некоторых витаминов у вегетарианцев
01 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/Daria Kulkova

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, каких витаминов и веществ не хватает вегетарианцам.
«Газета.Ru» пишет, что исключение продуктов животного происхождения приводит к дефициту белка. Восполнить его помогают соевые продукты, бобовые, цельнозерновые, орехи и семена. Может не хватать вегетарианцам и кальция. Его источниками могут стать капуста, шпинат, а также соевое молоко и тофу.
 
Витамины D и B12 содержатся в большом количестве в продуктах животного происхождения. Чтобы бороться с их дефицитом, рекомендовано употреблять биологически активные добавки.
 
«На Омегу-3 богаты льняное масло и орехи. Но поскольку растительные источники содержат лишь предшественник DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота), который не всегда конвертируется в достаточном количестве, понадобится дополнительный источник витамина», — объясняет Альбина Комиссарова.
Чтобы помочь организму усвоить железо, необходимо есть продукты, богатые витамином С: клубнику, цитрусовые, помидоры, капусту и брокколи. Чтобы избежать дефицита йода, можно ежедневно употреблять по ¼ чайной ложки йодированной соли.

Ранее австралийские учёные выяснили, что вегетарианство может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. У людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.

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