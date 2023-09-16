Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином

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Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в РФ нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Отмечается, что в РФ зарегистрированы двенадцать препаратов с этим действующим веществом российского и зарубежного производства. В ведомстве подчеркнули, что последний ввод в гражданский оборот препарата «Прозак» произошел в июне этого года и составил более 41 тысячи упаковок.
Ранее РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит известного антидепрессанта «Прозак» (флуоксетин).
Напомним, президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что дефицит лекарств в России вызван низкими ценами и ажиотажем.
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Ранее РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит известного антидепрессанта «Прозак» (флуоксетин).
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Екатерина Коршунова