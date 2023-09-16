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Минздрав опроверг сообщение о дефиците антидепрессантов с флуоксетином

Минздрав: дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин в РФ нет
16 сентября 2023, 13:17
Фото: iStock/SweetBunFactory

Фото: iStock/SweetBunFactory

Дефицита антидепрессантов с международным непатентованным наименованием флуоксетин в РФ нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Отмечается, что в РФ зарегистрированы двенадцать препаратов с этим действующим веществом российского и зарубежного производства. В ведомстве подчеркнули, что последний ввод в гражданский оборот препарата «Прозак» произошел в июне этого года и составил более 41 тысячи упаковок.

Ранее РБК сообщило, что в российских аптеках возник дефицит известного антидепрессанта «Прозак» (флуоксетин).


Напомним, президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что дефицит лекарств в России вызван низкими ценами и ажиотажем.

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Жители подмосковной Дубны присоединились к легкоатлетическому кроссу
В подмосковной Дубне прошёл легкоатлетический кросс
16 сентября 2023, 13:21

Фото: пресс-служба администрации Дубны

В рамках традиционной спартакиады коллективов физической культуры в подмосковной Дубне состоялся легкоатлетический кросс. Больше 170 человек пришли на местный стадион «Юде-Кон», чтоб приобщиться к спортивному мероприятию.
Как рассказали в городской администрации, мероприятие состоялось 15 сентября. Женщины могли пробежать 500 метров, а мужчины – 1 км. В кроссе приняли участие также представители городской администрации, сотрудники десяти предприятий и организаций, депутаты, общественники.

На стадионе также дежурили специалисты МСЧ, они помогали измерить давление, пульс, сатурацию крови до и после пробега, давали рекомендации.

Отметим, следующий забег состоится уже 24 сентября. Он будет посвящён памяти академика В.И. Векслера.

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#дубна
#подмосковье
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Подмосковный терапевт Асанов раскрыл механизм влияния алкоголя на интеллект
15 сентября 2023, 22:22

Фото: Istockphoto / Ekaterina Chizhevskaya

Помимо физического ущерба организму, алкоголь наносит огромный вред интеллекту человека. Об этом заявил врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.
«Регулярное употребление алкоголя ведет к потере интеллекта, расстройству памяти. Человек становится рассеянным, у него могут наблюдаться психозы, истерические припадки, резкая смена настроения, нарушения сна. Всё это способствует развитию шизофрении и различных психопатологий, из-за которых человек теряет самоконтроль и может вести себя неадекватно», – пояснил Асанов, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава. 
Помимо этого, алкоголь способен вызывать у человека кратковременную потерю памяти. Примером служат эпизоды, когда наутро после вечеринки с распитием спиртного человек не помнит, что было накануне.
 
По словам врача, восстановление нарушенных употреблением алкоголя функций происходит медленно, а в самых тяжёлых случаях процесс может быть необратимым.

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#здоровье
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В НИИ скорой помощи в Петербурге поступили трое с укусом змеи за несколько дней
15 сентября 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

В Центр лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге поступили три человека, укушенных гадюками.
«У нас находятся три пациента. Одна женщина поступила буквально накануне, не так давно еще двое. Изменения климата, видимо, влияют, люди продолжают поступать с укусами гадюки. Все трое находились в Ленинградской области. Состояние относительно благополучное», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» руководитель отдела клинической токсикологии доктор медицинских наук Алексей Лодягин.

Он отметил, что всего за сезон в НИИ скорой помощи поступает в среднем 14-15 пострадавших от укусов гадюк. Специалист напомнил, что при подобном происшествии надо в первую очередь сократить двигательную активность, а также обратиться к специалистам.

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#змеи
#скорая помощь
#санкт-петербург
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Терапевт Тимощенко рассказала, какие продукты уничтожают печень
Терапевт Тимощенко: Алкоголь и консерванты наиболее вредны для печени
15 сентября 2023, 19:46

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что наиболее вредными продуктами и веществами для печени являются алкоголь, психоактивные и наркотические вещества, а также жиры и консерванты.
«Самыми негативными для печени являются такие токсиканты: алкоголь, лекарственные препараты, психоактивные или наркотические вещества. Обилие в рационе насыщенных жиров, добавленного сахара, провоцирует жировую болезнь печени. Негативно на орган влияет избыток красителей, улучшителей вкуса и консистенции», — сказала в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Специалист также рекомендовала избегать большого количества газированных напитков и кондитерских сладостей.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что предотвратить повышение артериального давления можно без приёма медикаментов с помощью специальных физических нагрузок, а также овощей, фруктов и йоги.

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#алкоголь
#болезнь
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#препараты
#терапевт
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Назван способ снизить артериальное давление без лекарств
Терапевт Видяскин рекомендовал регулярно заниматься физкультурой и йогой
15 сентября 2023, 19:18

Фото: istockphoto.com/Detry26

Терапевт Игорь Видяскин заявил, что предотвратить повышение артериального давления можно без приёма медикаментов с помощью специальных физических нагрузок, а также овощей, фруктов и йоги.
«Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Ограничьте в рационе соль и животные жиры. Регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Он добавил, что снижению давления способствуют и расслабляющие практики, такие как медитация, дыхательные упражнения.

Специалист подчеркнул, что при проблемах с давлением надо избегать алкоголя и курение.

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#курение
#йога
#здоровье
#терапевт
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Иммунолог Крючков заявил о резком росте COVID-19 в России
15 сентября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в России, как и в других странах мира, включая США, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции.
При этом, он отметил, что статистически реальную заболеваемость увидеть довольно сложно, поскольку интенсивность проведения ПЦР-тестов уменьшилось, а заболевание у многих протекает как ОРВИ, из-за чего люди могут и не знать, что заразились коронавирусом.

«Но даже тот недостаточный охват тестированием, который сейчас имеется, уже показывает, что рост действительно довольно значительный», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Крючков.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что авокадо способен укреплять сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы.

«В нём есть полезные мононенасыщенные жиры. Омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле. Эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

При этом, слишком много фрукта употреблять не рекомендуется, поскольку он является высококалорийным и обладает мочегонным действием.

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#диетолог
#орви
#пцр
#коронавирус
#здоровье
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Врач Михалева: Осенью хочется больше высококалорийной еды из-за хандры
15 сентября 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/GeloKorol

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева объяснял, что осенью хочется больше высококолорийной еды из-за образования мелатонина и снижения выработки серотонина, что может вести к осенней хандре.
«Из-за укорочения продолжительности светового дня повышается образование мелатонина и снижается выработка серотонина, что приводит к пониженному настроению, апатии, сезонной депрессии. Это повышает потребность в употреблении в пищу «естественных антидепрессантов»: высококалорийной пищи. Употребление таких продуктов в питании повышает выработку нейромедиаторов, которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия», — сказала в беседе с Газета.ру Михалева.

При этом, из-за такого питания можно набрать лишний вес, и для того, чтобы этого не случилось, врач рекомендовала компенсировать это физической нагрузкой, которую не стоит снижать. При этом и питание всё же нужно делать крайне сбалансированным в осенний период.

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#врач
#диетолог
#питание
#осень
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В Турции у девяти человек выявили заражение штаммом коронавируса «эрис»
15 сентября 2023, 17:31

Фото: iStock/Ovidiu Dugulan

Минимум 9 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 («эрис») зарегистрировано в Турции. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра поводов для беспокойства нет. Он отметил, что заразившиеся контактировали за границей.

Коджа подчеркнул, что так как новый вариант коронавируса начинает распространяться в других странах, то скорее всего, придет и в Турцию.

Напомним, ранее профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что EG.5 относится к группе штаммов «омикрон». Он также быстро распространяется, однако редко приводит к летальному исходу.

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#роспотребнадзор
#мгу
#штамм
#вирусолог
#рф
#коронавирус
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Сексолог Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости
15 сентября 2023, 17:10

Фото: istock / Rattankun Thongbun

Специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.
Сексолог в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что существует 3 типа сексуального темперамента: высокий, средний и низкий. В зависимость от него люди по-разному желают интимной близости. Например, люди с высоким либидо хотят каждый день, со средним — несколько раз в неделю, а с низким могут возжелать только раз в месяц. Причем, важен не сам секс, а близость с партнером и романтика между ними. Все варианты считаются нормой и очень важно найти партнера, с котором уровень будет совпадать. При разных уровнях отношения могут быть напряженные, ведь одному слишком мало, а другому уже чересчур. 

В начале отношений многие пары могут не замечать разницы в уровне или игнорировать его, ведь гормоны во время первоначальной страсти влияют на уровень либидо. По мнению психолога, разногласия в сексе могут разрушить пару и важно находить компромиссы, например использование специальных игрушек, смена места действия (как в самой квартире, так и например в номере отеля) и так далее.

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