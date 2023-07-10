«Ъ»: Минздрав РФ обязал работодателей направлять работников к психиатру

Фото: iStock/monkeybusinessimages
Минздрав РФ разработал новый порядок проведения медосмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности, в соответствии с которым работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если при трудоустройстве или профосмотре обнаружатся признаки психического заболевания. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Работа во вредных и опасных условиях труда может приводить к возникновению профессиональных заболеваний, то есть болезней, которые развиваются в силу действия неблагоприятных факторов производственной среды», — цитирует издание слова представителя Минздрава РФ.
Читайте также:
В Роспотребнадзоре призвали россиян привиться против менингита;
В Перу из-за вспышки синдрома Гийена-Барре веден режим ЧС;
В Пятигорске женщина из-за пластической операции по коррекции век впала в кому.
Диана Аванесян