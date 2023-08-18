Минздрав РФ отменил регистрацию препарата от рака «Мабтера» в одной из дозировок

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Ранее в Национальном университете Сингапура ученые установили, что от рака желудочно-кишечного тракта чаще всего страдают молодые люди. Рост заболеваемости раком среди молодых людей во многих странах вызван рядом факторов, среди которых изменения образа жизни, рациона питания, режима сна, а также ожирение, загрязнение воздуха и прием антибиотиков.
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