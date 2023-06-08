Минздрав РФ: Популярные в России лекарства оказались опасными для почек

Фото: Фотобанк Московской области
В Минздраве РФ сообщили, что популярные при лечении язвы препараты оказались опасны для почек
Стало известно, что некоторые популярные лекарства для лечения язвы, изжоги и других заболеваний, связанных с избыточной кислотностью желудка, более опасны, чем предполагалось ранее. Об этом пишет «АиФ».
На фоне этого Минздрав РФ ввел в инструкцию к лекарственным препаратам дополнительную информацию о побочных эффектах. Речь идет о лекарствах, где в качестве активных веществ содержатся пантопразол, омепразол, декслансопразол, эзомепразол, лансопразол и рабепразол. В России в настоящее время зарегистрировано более ста таких препаратов.
Как правило, их продажа осуществляется по рецепту врача. Прежде всего такие лекарства назначают при язвенной болезни 12-перстной кишки и желудка.
Специалисты в последние годы выявили, что у многих пациентов более серьезно страдает функция почек или даже развивается почечная недостаточность.
Минздрав рекомендует в раздел побочных действий в инструкции ко всем препаратам данной группы внести фразу: «Риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (с возможным прогрессированием до почечной недостаточности)». Подобное предупреждение о возможном поражении почек присутствовало в инструкциях и раньше, однако было более мягким.
Отмечается, что тубулоинтерстициальный нефрит развивается у тех пациентов, кто принимает подобные лекарственные средства длительное время.
Ранее эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова перечислила продукты, вызывающие кратковременное старение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
На фоне этого Минздрав РФ ввел в инструкцию к лекарственным препаратам дополнительную информацию о побочных эффектах. Речь идет о лекарствах, где в качестве активных веществ содержатся пантопразол, омепразол, декслансопразол, эзомепразол, лансопразол и рабепразол. В России в настоящее время зарегистрировано более ста таких препаратов.
Специалисты в последние годы выявили, что у многих пациентов более серьезно страдает функция почек или даже развивается почечная недостаточность.
Минздрав рекомендует в раздел побочных действий в инструкции ко всем препаратам данной группы внести фразу: «Риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (с возможным прогрессированием до почечной недостаточности)». Подобное предупреждение о возможном поражении почек присутствовало в инструкциях и раньше, однако было более мягким.
Отмечается, что тубулоинтерстициальный нефрит развивается у тех пациентов, кто принимает подобные лекарственные средства длительное время.
Ранее эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова перечислила продукты, вызывающие кратковременное старение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян