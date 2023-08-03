Минздрав РФ рассчитывает на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году

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Напомним, ранее россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний. Арбуз на 90% состоит из воды, но при этом умещает в себе огромный запас полезных витаминов и элементов, отметила нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. Она отметила, что ягода способствует качественному очищению организма. Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта.
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Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний
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