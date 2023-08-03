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Минздрав РФ рассчитывает на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году

Замминистра здравоохранения РФ Семенова надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
03 августа 2023, 17:01

Фото: iStock/Choreograph

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова надеется не только на создание 3 тест-систем для диагностики рака к 2024 году, но и на их внедрение. Об этом она заявила во время брифинга.

Семенова отметила, что возможно к 2024 году речь будет идти не о разработке, а уже о внедрении систем для диагностики онкологических заболеваний.

Напомним, ранее россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний. Арбуз на 90% состоит из воды, но при этом умещает в себе огромный запас полезных витаминов и элементов, отметила нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. Она отметила, что ягода способствует качественному очищению организма. Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта.

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#рак
#онкология
#минздрав
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Врач Шеляков: После укуса осы следует принять антигистаминное средство
03 августа 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Josh Forwood

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что поскольку укус осы может привести к очень серьёзным последствиям для здоровья, то после него прежде всего стоит принять антигистаминное средство, а также приложить холод.
«При укусе осы не оставляют жало, поэтому сначала стоит приложить что-то холодное к месту укуса. Также советую наложить компресс с содой, чтобы уменьшить ощущение жжения и принять антигистаминное лекарство в случае, если у человека есть склонность к аллергии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Если же после укуса человек чувствует затруднение дыхания, головокружение, тошноту, то в таком случае, по словам эксперта, необходимо немедленно обращаться к врачу.

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#врач
#насекомые
#здоровье
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Врачи Егорьевской больницы спасли 95-летнюю пациентку с пульсом 30 ударов в минуту
03 августа 2023, 15:50

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Бригада скорой помощи привезла 95-летнюю женщину с низким пульсом в Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы.

В ходе обследования, врачи выяснили, что у пожилой пациентки вышел из строя электрокардиостимулятор — аппарат, который отслеживает частоту сердечных сокращений и при необходимости увеличивает её. А такой низкий пульс мог легко привести к остановке сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели замену блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла около 30 минут», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.  

Работу кардиостимулятора сердца нужно проверять каждый год, а пациентка этого не делала. Специалист подчеркнул, что плановые осмотры нужно делать регулярно. На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо, она выписана под наблюдение врача. 

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#врачи
#операция
#женщина
#минздрав
#егорьевск
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Мясников рекомендовал молодым россиянкам принимать фолиевую кислоту
03 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/piotr_malczyk

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что россиянкам в возрасте от 18 до 45 лет рекомендуется принимать фолиевую кислоту в виде препарата, назначаемом при планировании беременности.
Принимать препарат, по словам врача, необходимо за месяц до планирования беременности, а также весь первый триместр. Витамин поможет избежать дефектов в развитии нервной системы малыша.

«Вреда никакого – многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают – а польза может быть», – приводит utro.ru слова Мясникова.

А до этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каком случае недосып может спровоцировать сахарный диабет.

«Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.

По словам эксперта, недостаток сна может привести и к другим ухудшениям здоровья, таким, как снижение иммунитета, повышению артериального давления.

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#здоровье
#витамины
#женщины
#беременные женщины
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Готовность новой поликлиники на 700 приемов в смену в Серпухове составляет 65%
03 августа 2023, 13:30

Фото: Валерий Гореловский

Строительство комплексной поликлиники в Серпухове осуществляется благодаря президентской программе и в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Специалисты уже завершили штукатурные работы первого и второго этажа поликлиники, установили окна и приступили ко внутренней отделке помещений. 

«Готовность объекта составляет 65%, полностью произведены работы по монолиту. На данный момент производится монтаж металлоконструкций, утепление фасада, монтаж металлокассет фасада», — рассказывает представитель подрядчика Михаил Мурмаль.


Развитие и модернизация системы здравоохранения остаётся одним из важнейших направлений работы регионального правительства по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. 

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#здравоохранение
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#развитие
#поликлиника
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В Истре построили реабилитационный центр на 60 пациентов
03 августа 2023, 11:10

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Истре завершили строительство реабилитационного центра. Он сможет принимать более 60 пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и онкологическими заболеваниями, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Строительство объекта стартовало в мае 2021 года. Ведомство проводит проверку завершения возведения центра в деревне Холмы. На 6 гектарах разместилось здание из двух корпусов общей площадью более 15 тыс кв м.
 
В семиэтажном центре, помимо палат, имеются спортивные залы с тренажерами и бассейн, массажные и лечебные кабинеты. Там будут проходить реабилитацию те, кто перенёс тяжелую болезнь или операцию, прошел курс стационарного лечения, но не восстановился.

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#строительство
#детская реабилитация
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Видновские врачи спасли ногу пациенту с больным коленом
03 августа 2023, 10:48

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы спасли 55-летнего мужчину от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил пациент, который жаловался на сильную боль и отёк правого колена. Обследование выявило у него в коленном суставе серозно-гнойную жидкость. Воспалительный процесс мог привести к гангрене, а затем и к ампутации ноги. Медики приняли решение срочно провести операцию.
 
Пациенту выполнили артроскопическую санацию сустава через два небольших прокола в колене, промыли полость большим количеством жидкости и при помощи специального инструмента убрали отложения белка, которые возникли на фоне воспаления. 
 
После операции боль стала меньше, отёк спал. После завершения антибактериальной терапии мужчину выписали.

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#видное
#подмосковье
#московская область
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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году поступило свыше 250 тыс звонков
03 августа 2023, 10:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Стригункова напомнила, что колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работать в регионе в 2019 году.
В 2023 году операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 250 тысяч звонков, из которых 13 тысяч поступили из других регионов страны, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«За все время работы колл-центра, начавшего работу в 2019 году, поступило почти 1,5 млн звонков. Сотрудники горячей линии расскажут о системе родовспоможения региона, роддомах и перинатальных центрах, расскажут о необходимых документах и ответят на другие волнующие женщину вопросы. В среднем один оператор обрабатывает около 200 звонков в сутки», — отметила Светлана Стригункова.
Позвонив по номеру колл-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03 можно связаться с оператором, который запишет на приём к врачу, поможет выбрать роддом, расскажет о необходимых документах и ответит на все интересующие вопросы. Звонок в колл-центр бесплатный.

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#беременные женщины
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Нутрициолог Коробейникова рассказала, как правильно есть арбуз
Нутрициолог Коробейникова назвала идеальный вариант употребления арбуза
03 августа 2023, 10:30

Фото: IStock/Maria Rzeszotarska

Во всём мире 3 августа празднуется день арбуза. Ягода популярна благодаря многообразию витаминов и полезных микроэлементов. Однако специалисты рекомендуют не злоупотреблять арбузом.
Так, нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова призвала употреблять арбуз в первой половине дня. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что есть ягоду нужно в качестве десерта или в салате.
«Как все ягоды и фрукты арбуз лучше употреблять в первой половине дня, до 16-17 часов, и как десерт — в конце основного приёма пищи. При этом нужно помнить, что в день можно съесть не больше 250 граммов арбуза. Также арбуз можно добавлять в салаты. Это хороший вариант, чтобы сгладить всплеск инсулина. Ягода будет отлично смотреться в салате, в котором будет достаточно клетчатки, например, с руколой, с помидорами, сыром Фета», — заключила Жанна Коробейникова.
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#арбуз
#ягоды
#фрукты
#здоровье
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Дерматолог Богатова назвала ошибки в домашнем уходе за кожей
02 августа 2023, 20:30

Фото: iStock/mi-viri

Елена Богатова советует не использовать для ухода за кожей агрессивные средства, например, скрабы и тоники.
Данные средства могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Нужно использовать мягкие очищающие средства, которые соответствуют типу кожи. Дерматолог рекомендует женщинам регулярно наносить солнцезащитный крем и в пасмурные дни.
 
Также Елена Богатова рассказала «Ленте. Ру», что женщины неправильно используют увлажняющие средства, которые необходимо наносить на очищенную и влажную кожу, а не на сухую.
 
«Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это повреждает её структуру, приводит к образованию морщин и потере упругости», — утверждает Елена Богатова.
Также неправильное питание, нехватка витаминов, минералов и воды негативно влияют на состояние кожи.

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению. Например, недосып. Ведь сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.

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#кожа
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