В Минздраве РФ рассказали, как будут выдавать решения об операциях по смене пола у детей

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Минздрав РФ разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола. Об этом пишет ТАСС.
В публикации говорится, что проектом соответствующего постановления определяется порядок выдачи решений врачебных комиссий о возможности операций при аномалиях формирования пола у детей.
Речь идёт о медицинских вмешательствах, связанных с лечением врожденных аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые вызывают у детей нарушение формирования половых органов.
Комиссия, принимающая решение о допустимости таких операций, будет состоять из генетика, акушера гинеколога, эндокринолога, уролога-андролога, педиатра и психиатра. Медикам предстоит принимать решение на основание осмотра несовершеннолетнего, ознакомления с предоставленными документами с указанием диагноза и результатами необходимых исследований.
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Речь идёт о медицинских вмешательствах, связанных с лечением врожденных аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые вызывают у детей нарушение формирования половых органов.
«Срок вступления в силу проекта постановления с 1 марта 2024 года обусловлен необходимостью информирования медицинских организаций РФ всех форм собственности об утверждаемых перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень», — говорится в пояснительной записке к постановлению Минздрава.
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Диана Аванесян