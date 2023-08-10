Мытищинские врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом миокарда

Всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, 5 бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них 6 — в тяжелом состоянии», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ведомство сообщает, что всем пострадавшим при взрыве будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Происшествие произошло на Загорском оптико-механическом заводе на складе с пиротехникой. К настоящему моменту известно о 18 пострадавших. К месту ЧП уже прибыл глава городского округа Дмитрий Акулов и все экстренные службы, а также скорая помощь. Проводится полная эвакуация сотрудников.

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