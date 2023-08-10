Мытищинские врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом миокарда

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«В экстренном порядке под ренген-контролем при помощи ангиографа внутри коронарных артерий мы имплантировали стент. В результате коронарный кровоток был восстановлен. Таким образом, нам удалось спасти миокард от некроза, омертвения сердечной мышцы. Уже во время операции пациентка перестала чувствовать боль и жжение в груди», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Олег Соловьев.
Ведомство сообщает, что на сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо, она переведена в отделение кардиологии, находится под наблюдением врачей.
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