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Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом

18 октября 2023, 12:42
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи Мытищинской спасли жизнь женщины с 10-сантиметровым тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
64-летняя женщина жаловалась на боли и посиневшую ногу. Врачи диагностировали острое нарушение венозного кровообращения из-за тромбоза вен. Пациентку направили в Центр спасения конечностей, который работает на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы.

В ходе обследования был обнаружен флотирующий, то есть болтающийся, тромб в нижней полой вене размером 10 см, доходящий до почечных вен. Такой тромб при отрыве угрожает моментальной смертью, поэтому было решено провести сложную операцию – удаление тромба из нижней полой вены.


С помощью ангиографа под рентген-контролем хирурги ввели специальное устройство, которым захватили и полностью удалили огромный тромб. Операция продлилась около часа.

Контрольное обследование показало полное отсутствие тромба, угроза жизни женщины была устранена. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Она поблагодарила врачей и медсестёр.

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#мытищи
#пациенты
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Врач-дерматолог развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
Врач Константиновская опровергла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
18 октября 2023, 12:53

Фото: istock / Aleksandr Rybalko

Дерматолог-косметолог и главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская в интервью «Ленте.ру» рассказала о популярных мифах, связанных с едой, которая может провоцировать высыпания на лице.
Константиновская рассказала, что употребления сахара, молочных продуктов и копченостей в нормальных количествах не вызывает акне. Но при этом, чрезмерное потребление этих продуктов может влиять на качество кожи людей, у которых она и раньше была проблемной. Врач объяснила, что у сладкоежек из-за высокого содержания глюкозы в крови повышается риск воспаления и чрезмерной выработки кожного сала. Также, людям с проблемной и жирной кожей, не стоит злоупотреблять употребление молочных, соленых и копченых продуктов.

«Однако если просто исключить из рациона молочные продукты, то акне не пройдет, потому что молочные продукты являются не причиной, а провоцирующим фактором, так же как и сладкое. Например, если взять группу людей без проблем с кожей и кормить их только молочными продуктами, акне у них не появится», — объяснила Константиновская.

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#здоровье
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#диетолог
#интервью
#косметолог
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В Подмосковье бесплатные зубные протезы получили свыше 13 тысяч пенсионеров
18 октября 2023, 12:39

Фото: istockphoto / ronstik

С начала 2023 года уже более 13 тысяч подмосковных пенсионеров и ветеранов прошли бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала текущего года в регионе бесплатными зубными протезами были обеспечены свыше 13,5 тысяч льготников - это ветераны и пенсионеры.<…>  Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту», - отметила  министр социального развития региона Людмила Болатаева. 
Стоит отметить, что 260 миллионов рублей была финансировано на покупку зубных протезов для жителей Подмосковья.

Кроме этого, для получения данной услуги не требуется обязательное наличие бумажный справки от стоматолога. 

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#пенсионеры
#врачи
#ветераны
#услуги
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроены более 500 врачей
18 октября 2023, 11:19

Фото: Минздрав МО

В медучреждения Подмосковья по программе «Приведи друга» устроились работать более 500 специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Больше всего не хватает врачей первичного звена, узких специалистов. Поэтому мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории и ФАПы. Довольно востребована программа «Приведи друга», которую мы запустили в прошлом году. За это время врачи привлекли более 500 своих коллег, 254 из которых – в 2023-м. Больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска, Сергиева Посада, Пушкина, Раменского, Реутова и Луховиц», – отметил губернатор. 
Сотрудник больницы, поликлиники или станции скорой помощи, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в до 50 тысяч рублей за врача, и до 30 – за фельдшера или медсестру. Глава региона напомнил, что в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки медработников. 
«Порядка 16 тыс сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья. Выплачиваем 20 тыс. рублей ежемесячно. Также реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году почти 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома, более 160 – сертификаты на приобретение жилья», – добавил Воробьёв. 
Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Сертификаты уже получили более 1,8 тыс. специалистов. 
 
Самой популярной мерой поддержки в регионе является компенсация за аренду жилья. Благодаря ей только в этом году в подмосковные медучреждения было привлечено более 1,2 тыс специалистов. 
 
Землю под строительство дома в Подмосковье выдают врачам 38 специальностей.
 
С 2012 по 2022 годы на работу в сельские населённые пункты Московской области принято более 2,1 тыс медработников, план на этот год – 249 специалистов.

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#врачи
#здравоохранение
#трудоустройство
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Врач из Серебряных Прудов Ямангулов вышел в лидеры народного голосования
18 октября 2023, 10:19

Фото: Серебряно-Прудская ЦРБ

Семейный врач из Серебряных Прудов вышел в лидеры ежегодного конкурса регионального Минздрава «Народный доктор Московской области». Такие промежуточные итоги народного голосования приводит Серебряно-Прудский вестник.
В конкурсе участвуют 50 медиков разных специальностей Серебряно-Прудской ЦРБ. Абсолютным лидером сейчас является врач общей практики Валерий Ямангулов. За него жители городского округа отдали 57 голосов. Второй идёт офтальмолог Наталья Степкина, а замыкает тройку лидеров терапевт Ольга Мазурова.
 
Отдать голос за понравившегося специалиста можно на портале «Добродел». Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать на интерактивной карте муниципалитет, указать инициалы врача и нажать кнопку «проголосовать». Каждый житель может сделать это лишь один раз.
 
Итоги подведут 6 ноября. После этого назовут имена лучшего детского и взрослого врачей региона. Их ждут денежные призы.

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#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог назвала продукт, который нужно есть каждый день
Нутрициолог Разаренова назвала пять продуктов, которые нужно есть ежедневно
18 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/Fascinadora

Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять каждый день в определённых количествах для поддержания здоровья. Терапевт, врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», в каких пропорциях нужно есть определённый продукт.
1. Фрукты и овощи
По словам специалиста, рекомендуется употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день.
«Одна порция овощей может быть равна, например, одному среднему помидору, половине большого огурца или 100 граммам салата. Однако в зависимости от конкретного овоща, размер порции может варьироваться. Одна порция фруктов может быть равна, например, одному среднему яблоку или половине большого апельсина», — отметила Александра Разаренова.
2. Белок
Ежедневно рекомендуется употреблять не менее 0,8 грамм белка на килограмм веса тела в день.
«Для человека весом 70 килограмм это будет около 56 грамм белка. К белку мы относим продукты животного происхождения — яйца, птица, рыба, субпродукты и мясо. А также растительный белок — бобовые, орехи, семена и так далее. Надо помнить, что 100 грамм курицы — это не 100 грамм белка. Чтобы быть точными, необходимо сверяться с таблицами содержания белка в продуктах», — заявила нутрициолог. 
3. Вода
Рекомендуется употреблять не менее двух литров воды в день для поддержания нормального обмена веществ.

4. Здоровые жиры
Специалисты советуют употреблять не менее 20% от общей калорийности питания в виде здоровых жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи и семена.

5. Кисломолочные продукты
В день важно есть или пить не менее одной порции кисломолочных продуктов в день. Это может быть йогурт или кефир. Такие продукты помогут поддерживать здоровой микрофлору кишечника.
«Однако, необходимо учитывать свои индивидуальные особенности в усвоении молочных продуктов. Также не стоит забывать, что конкретные потребности в питательных веществах могут различаться в зависимости от возраста, пола, физической активности и других факторов. Поэтому перед началом изменения своего рациона лучше проконсультироваться с врачом или диетологом», — заключила Разаренова.
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Онколог предупредила россиянок об одном факторе, повышающем риск развития рака груди
Врач-онколог Ермощенкова назвала стресс фактором, повышающим риск рака груди
18 октября 2023, 09:53

Фото: istock / Drazen Zigic

Постоянный стресс может приводить к к патологическим изменениям в организме человека, что чревато нарушением работы систем организма, в том числе иммунной. Заведующая онкологическим отделением №1 ГКОБ №1 Депздрава Москвы Мария Ермощенкова в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что хронический стресс может повышать риск развития рака молочной железы.

Ермощенкова объяснила, что в состоянии стресса организм человека вырабатывает кортизол и адреналин.

«Эти гормоны могут на короткое время улучшить реакцию организма на стрессовую ситуацию. Однако при длительном воздействии хронического стресса они могут подавить иммунную систему и нарушить ее функцию», — рассказала онколог.
Она также обратила внимание на то, что из-за стресса люди могут перестать заботится о здоровье и запустить болезнь. Для снижения риска развития онкологии врач рекомендует придерживаться здорового образа жизни, отказаться от алкоголя и использовать техники релаксации.

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#здоровье
#болезнь
#врач
#стресс
#люди
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Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России
Российские врачи предупредили о тройной эпидемии вирусов в текущем сезоне
18 октября 2023, 07:09

Фото: istock / RECVISUAL

Медики России ожидают в этом респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов в стране — сезонных вирусов, гриппа и коронавируса. Информацию об этом сообщает заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко, передает ТАСС.

«У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — объяснила эксперт.
Эсауленко добавила, что нужно учесть возможное обострение хронических заболеваний, болезней, которые провоцирует бактерии, а также возможное развитие тяжелых заболеваний. 
Она также сказала, что коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии, и пациенты сейчас его гораздо лучше переносят. Но по прежнему риск заболеть достаточно высокий из-за большой заразности COVID-19 и возможных новых штаммов.

Эсауленко также заявила, что российские врачи готовы к осенне-зимнему сезону заболеваемости, ведь возможности диагностики повышаются и разрабатываются новые медицинские препараты. 

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#врачи
#эксперт
#коронавирус
#пациенты
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#медики
#препараты
#болезни
#развитие
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Диетолог Мещерякова рассказала о суточной норме употребления картофеля
Диетолог Мещерякова: В сутки можно есть не более 200 г картофеля
18 октября 2023, 03:47

Фото: iStock/Wirestock

Диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что суточная норма картофеля составляет 150–200 г. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, гарнир из картофеля можно есть не более трёх раз в неделю, лучше всего — подавать его в варёном виде или запекать на огне.

Несмотря на популярное мнение, что картофель является высококалорийным продуктом, пользы от его употребления больше, чем вреда. Однако всё зависит от того, как этот продукт был приготовлен и как часто его употребляет человек, заключила Мещерякова.

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#картофель
#здоровье
#врач
#мнение
#человек
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Врач Лебедева назвала ошибки, которые уносят здоровье женщин после 30 лет
18 октября 2023, 01:14

Фото: iStock/PeopleImages

Женщины после 30 лет зачастую допускают ошибки, уносящие их красоту и молодость. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, пишет «ФедералПресс».
«Первая ошибка – это допускать дефицит витаминов и минералов, думая, что все как-то само восстановится и восполнится, не следить за гормональным фоном. Прежде всего это щитовидная железа, надпочечники и яичники», — цитирует издание слова специалиста.

Лебедева добавила, что многие женщины игнорируют тренировки на гибкость и силовые тренировки, что в итоге приводит к дряхлости кожи и мышц. Кроме того, физические нагрузки необходимы, чтобы избежать появление скованности в движениях, заключила доктор.

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