Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом

Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять каждый день в определённых количествах для поддержания здоровья. Терапевт, врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», в каких пропорциях нужно есть определённый продукт.