Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом

Фото: Минздрав МО
Врачи Мытищинской спасли жизнь женщины с 10-сантиметровым тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
64-летняя женщина жаловалась на боли и посиневшую ногу. Врачи диагностировали острое нарушение венозного кровообращения из-за тромбоза вен. Пациентку направили в Центр спасения конечностей, который работает на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы.
В ходе обследования был обнаружен флотирующий, то есть болтающийся, тромб в нижней полой вене размером 10 см, доходящий до почечных вен. Такой тромб при отрыве угрожает моментальной смертью, поэтому было решено провести сложную операцию – удаление тромба из нижней полой вены.
С помощью ангиографа под рентген-контролем хирурги ввели специальное устройство, которым захватили и полностью удалили огромный тромб. Операция продлилась около часа.
Контрольное обследование показало полное отсутствие тромба, угроза жизни женщины была устранена. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Она поблагодарила врачей и медсестёр.
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В ходе обследования был обнаружен флотирующий, то есть болтающийся, тромб в нижней полой вене размером 10 см, доходящий до почечных вен. Такой тромб при отрыве угрожает моментальной смертью, поэтому было решено провести сложную операцию – удаление тромба из нижней полой вены.
Контрольное обследование показало полное отсутствие тромба, угроза жизни женщины была устранена. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Она поблагодарила врачей и медсестёр.
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Лора Луганская