Молодым специалистам провели тренинг по эмоциональному интеллекту

Союз молодых врачей Подмосковья позволяет развить профессиональный и творческий потенциал молодых специалистов, создать условия для социальной адаптации и другое.
«<…> В ходе тренинга молодые специалисты учились правильно распределять свое время в течение рабочего дня, но оставаться при этом в ресурсе, находить общий язык с маленькими пациентами и их родителями, принимать обдуманные решения. На тренинге врачи под руководством психолога познакомились с миром эмоций, развивали навыки осознанности, учились понимать чувственный мир пациента, узнали, как развивать эмпатию и оказывать влияние на эмоциональное состояние пациента», - объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Стоит отметить, что на портале врачи могут ознакомиться с клиническими рекомендациями, нормативной документацией и узнать о предстоящих мероприятиях, мерах социальной поддержи и многое другое.
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