МОНИКИ принял участие в Московском онкологическом форуме

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
На Московском онкологическом форуме выступила с докладом руководитель отделения морфологической диагностики отдела онкологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Галия Сетдикова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Галия Ситдикова представила доклад о проблеме кардиоэзофагеального рака—рака пищеводно-желудочного перехода — «Морфологические и молекулярно-генетические аспекты рака кардиоэзофагиалтного перехода».
Специалист поделилась особенностями данного заболевания, его молекулярно-генетическими аспектами и современными методами диагностики данного заболевания.Московская область развивает все направления лечения и помощи онкобольным.
Также, на форуме обсуждались вопросы применения современных технологий в лечении и диагностике онкологии и новые практики реабилитации пациентов.
Ранее сообщалось, что неврологи МОНИКИ спасли 30-летнего пациента с инсультом, спровоцированным перелетом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.