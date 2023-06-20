Московский областной НИИ акушерства и гинекологии открыл конференцию акушеров-гинекологов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Директор МОНИИАГ Василий Петрухин: В Московской области накоплен значительный опыт оказания высококвалифицированной помощи акушерским и гинекологическим пациенткам
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 20 июня открыл конференцию акушеров-гинекологов, посвященную памяти Владислава Краснопольского, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конференция продлится два дня, первый пройдет в очном формате, а второй день в режиме онлайн.
Владислав Краснопольский Владислав — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение в практику эндоскопических методов в гинекологии, почетный гражданин Московской области. Он работал в МОНИИАГ с 1961 года и возглавлял его в течение почти 40 лет.
Ранее сообщалось, что в областном НИИ акушерства и гинекологии открылся Центр эндометриоза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Конференция продлится два дня, первый пройдет в очном формате, а второй день в режиме онлайн.
«В Московской области накоплен значительный опыт оказания высококвалифицированной помощи акушерским и гинекологическим пациенткам, направленный на повышение эффективности хирургического лечения самых тяжелых гинекологических заболеваний. В том числе, с поражением смежных органов малого таза, лечения бесплодия, ведения беременности с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями — сахарным диабетом, патологией центральной нервной системы, сердца, почек, легких, а также профилактике рака. Конференция призвана обобщить накопленный врачами Подмосковья опыт, оценить нововведения, подвести определенные итоги. Что в конечном итоге приведет к повышению качества оказания гинекологической и акушерской помощи в регионе», — сказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.На конференции участники смогут прослушать лекции и доклады. В мероприятии примут участие более 500 человек не только из Подмосковья, но со всей страны.
Владислав Краснопольский Владислав — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение в практику эндоскопических методов в гинекологии, почетный гражданин Московской области. Он работал в МОНИИАГ с 1961 года и возглавлял его в течение почти 40 лет.
Ранее сообщалось, что в областном НИИ акушерства и гинекологии открылся Центр эндометриоза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко