Москва снова атакована беспилотниками

Над Москвой снова слышны взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает об обнаружении осколков беспилотника на Комсомольском проспекте столицы, недалеко от здания Министерства обороны. Сейчас там машины полиции и скорой, а движение по проспекту в сторону области перекрыто (об этом сообщил столичный Дептранс).

В свою очередь, Telegram-канал «360tv» сообщает о взрыве в офисном здании на улице Лихачева, в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет. На место следуют экстренные службы.



