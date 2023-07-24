Москва снова атакована беспилотниками

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Над Москвой снова слышны взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает об обнаружении осколков беспилотника на Комсомольском проспекте столицы, недалеко от здания Министерства обороны. Сейчас там машины полиции и скорой, а движение по проспекту в сторону области перекрыто (об этом сообщил столичный Дептранс).
В свою очередь, Telegram-канал «360tv» сообщает о взрыве в офисном здании на улице Лихачева, в районе станции МЦК ЗИЛ в Москве. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет. На место следуют экстренные службы.
Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.
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