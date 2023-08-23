Можайские гинекологи удалили пациентке опухоль яичника размером с футбольный мяч

Фото: Минздрав МО, ВКонтакте
Гинекологи Можайской ЦРБ удалили пациентке кистому яичника размером с футбольный мяч. Об этом сообщается в паблике больницы в соцсети «ВКонтакте».
Операция прошла успешно, жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Врачи напомнили женщинам о необходимости не реже раза в год проходить УЗИ малого таза и осмотр гинеколога.
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Лора Луганская