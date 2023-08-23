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Можайские гинекологи удалили пациентке опухоль яичника размером с футбольный мяч

23 августа 2023, 10:00

Фото: Минздрав МО, ВКонтакте

Гинекологи Можайской ЦРБ удалили пациентке кистому яичника размером с футбольный мяч. Об этом сообщается в паблике больницы в соцсети «ВКонтакте».

Женщина поступила в гинекологическое отделение. Её долгое время беспокоили тянущие боли внизу живота, однако визит к гинекологу она откладывала. Обратилась уже тогда, когда боль стала нестерпимой. В итоге врачи удалили ей образование в брюшной полости. Киста была огромной, как футбольный мяч, размером 20 на 16 см», – говорится в сообщении.



Операция прошла успешно, жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Врачи напомнили женщинам о необходимости не реже раза в год проходить УЗИ малого таза и осмотр гинеколога.

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Китайские учёные выяснили, какие продукты вызывают депрессию
23 августа 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Halfpoint

Исследователи из Педагогического университета Ханчжоу выяснили, что режим питания оказывает влияние на симптомы депрессии и тревоги.
Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine. Выяснилось, что повышенное потребление кондитерских изделий, сливочного масла, сахара, а также десертов на молочной основе вкупе с низким уровнем потребления фруктов и овощей усиливает симптомы психических заболеваний.
 
Для анализа использовались данные 157 тысяч добровольцев, из которых 70 тысяч страдали от депрессии, а еще 70 тысяч боролись с тревожным расстройством. Раз в 3-4 месяца исследователи собирали данные о рационе и психическом состоянии участников. Исследование длилось 7 лет и 6 месяцев.
 
«Наши результаты подчеркивают сложные взаимосвязи между общим режимом питания и симптомами депрессии и тревоги. Текущий анализ дал надежные результаты о том, что повышенное потребление свободных сахаров и насыщенных жирных кислот было связано с повышенным риском возникновения симптомов депрессивного и тревожного расстройств», – сказано в научном материале.
Ранее сообщалось, что некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Продукты помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.

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#продукты
#сладости
#китай
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Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс
23 августа 2023, 09:05

Фото: iStock/leonori

Некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов.
Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский радио Sputnik.
 
«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Также она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Важна фолиевая кислота», — сказал Бобровский.
Продукты с содержанием данных веществ помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.
 
«Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат — источник магния», —заметил Андрей Бобровский.
Для поддержания здоровья эти продукты должны составлять приблизительно четверть рациона. Также стойко переносить эмоциональные нагрузки помогают перепелиные яйца, орехи и жирная рыба.
 
«Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в сельди, скумбрии, салаке. Данная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки также помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — объяснил Андрей Бобровский.
Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».

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Диетолог Арзамасцев рассказал, что опасно есть на голодный желудок
Диетолог Арзамасцев: Натощак не стоит употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки
23 августа 2023, 00:58

Фото: iStock/fermate

Диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. Об этом пишет «Москва 24».
По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».

Кроме того, Арзамасцев посоветовал не есть на голодный желудок специи, так как они раздражают слизистую.

Специалист добавил, что также нежелательно употреблять натощак алкоголь и свежевыжатые соки, чтобы не провоцировать проблемы со слизистой желудка и возможный гастрит в дальнейшем.

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В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
Минздрав: В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
23 августа 2023, 00:33

Фото: iStock/Lisa Nentwich

В Египте зарегистрированы первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 EG.5 («Эрис»). Об этом Минздрав страны сообщил 22 августа в соцсетях.
«Результаты анализов центров, занимающихся острыми респираторными заболеваниями, подтверждают два положительных случая заражения штаммом коронавируса EG.5», — говорится в публикации. 

Отмечается, что симптомы проявляются у заболевших в легкой форме. В настоящее время пациенты идут на поправку.

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#коронавирус
#пациенты
#симптомы
#египет
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Подмосковные акушеры получили аппарат для диагностики функций мозга новорождённых
22 августа 2023, 21:36

Фото: Минздрав МО

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый нейромонитор. Такая техника необходима для отслеживания функций мозга новорождённых, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоимость нового оборудования – порядка 2 млн рублей. Оно позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной, то есть мозговой, функции у новорожденных. Медтехника – отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. 
 
Система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату. При этом прибор ведёт видеозапись обследования, что позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. 
 
Медицинская техника приобретена благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра

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#минздрав мо
#здоровье
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#московская область
#подмосковье
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Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра
22 августа 2023, 21:03

Фото: Можайская ЦРБ

Врачи Можайской ЦРБ спасли мужчину с колото-резанной раной и большой кровопотерей. Об этом сообщает интернет-издание «Можайск новая жизнь».
Пациента в тяжёлом состоянии доставили в приёмную хирургического отделения. Он потерял три литра крови.
«За четыре часа врачи благополучно провели сложную операцию – ушили межрёберную артерию. Из-за большой кровопотери пациенту понадобилось переливание. Кровь и её компоненты в необходимом количестве присутствуют в больнице», – говорится в сообщении. 
Через 12 дней после операции спасённого пациента выписали домой.

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#можайск
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#московская область
#подмосковье
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Чем заменят покидающий РФ препарат от гепатита С — объяснила провизор Преснякова
22 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/jarun011

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Преснякова отметила, что на данный момент Зепатир имеется в наличии в аптеках. Прекращение поставок препарата произойдет не в ближайшее время, так как по законодательству РФ компания должна «уведомить регулятора минимум за год до фактической остановки импорта».

«В России у Зепатира нет дженериков, но известно, что есть российский производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований. Вероятно, в скором времени он появится на рынке», — цитирует провизора Общественная служба новостей.

Ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. 

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#рф
#служба
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В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты
22 августа 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Химкинской областной больнице по губернаторской программе полностью обновят рентген-аппараты. На смену аналоговым придут современные, цифровые. Об этом сообщил главврач больницы Владислав Мирзонов во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёв с общественниками Химок.
«Андрей Юрьевич регулярно приезжает к нам, проводит встречи с медицинским сообществом. Что приятно, они всегда результативны, нас слышат. Хотелось бы сказать спасибо за то, что все вопросы, которые мы поднимаем, решаются. Сейчас у нас идет ремонт роддома, который завершится в VI квартале 2024-го. Благодаря программе губернатора ставится новое оборудование. В этом году полностью меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые, два уже обновили. Закончили ремонт поликлиники на ул. Лавочкина, ремонтируется амбулатория. Скоро начнём работы ещё в одном поликлиническом отделении», – перечислил Мирзонов
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году. 
 
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#химки
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#рентген
#медицинское оборудование
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Врачи из Балашихи удалили женщине огромную опухоль
22 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Онкохирурги удалили женщине 45-сантиметровую опухоль яичников в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе.
В онкологический диспансер доставили 71-летнюю женщину с жалобами на резкие боли в области живота, увеличение размер живота и кровянистые выделения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи выявили у пациентки опухоль яичников огромных размеров. Такое состояние грозило пациентке внутрибрюшным кровотечением и летальным исходом. Врачи решили провести экстренную операцию.
«Опухоль яичников достигла 7 кг и 45 см в диаметре, что занимало почти всю брюшную полость. Во время оперативного вмешательства мы удалили опухоль вместе с маткой и придатками, тем самым спасли жизнь пациентке. После материал был направлен на гистологию», — рассказала заведующая онкологическим (гинекологическим) отделением №4 Ирина Карьгина.
Ведомство сообщает, что состояние пациентки улучшилось. Её выписали под наблюдение врача.

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