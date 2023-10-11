Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента

Фото: Минздрав МО
Травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
«Пациент поступил в приёмный покой с серьёзнейшей травмой – на него упало дерево, и ствол раздробил ногу. Врачи поставили ему диагноз «тяжёлый оскольчатый перелом бедра со смещением осколков». Такие травмы трудно поддаются лечению», – рассказал заведующий травматологическим отделением Можайской больницы Михаил Зайцев.Команда врачей успешно провела операцию. Функция ноги полностью восстановлена, мужчину готовят к выписке.
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