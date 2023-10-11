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Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента

11 октября 2023, 10:00
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

«Пациент поступил в приёмный покой с серьёзнейшей травмой – на него упало дерево, и ствол раздробил ногу. Врачи поставили ему диагноз «тяжёлый оскольчатый перелом бедра со смещением осколков». Такие травмы трудно поддаются лечению», – рассказал заведующий травматологическим отделением Можайской больницы Михаил Зайцев.
Команда врачей успешно провела операцию. Функция ноги полностью восстановлена, мужчину готовят к выписке.

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#минздрав мо
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#можайск
#хирург
#больница
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Врач предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств
Врач Тяжельников предупредил о зависимости от обезболивающих лекарств
11 октября 2023, 08:11

Фото: istock / Alexey Koza

Множество видов боли можно облегчить благодаря анальгетикам, противовоспалительным препаратам или другим лекарствам, которые выдаются по рецепту, но важно принимать их только после консультации с доктором. Об этом рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру».

Тяжельников предупредил, что от обезболивающих лекарств может быть зависимость, в частности из-за слишком частого использования или не правильного применения. При появлении такой зависимость придется принимать с каждым разом большее количество препарата, чтобы достичь того же эффекта. 

«Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости», — предупредил врач.
Пр регулярных болях необходимо обратить к врачу, он назначит подходящий препарат и определит дозировку. 

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#человек
#развитие
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Врач Кашух перечислила признаки передозировки кофеином
Врач Кашух: К признакам передозировки кофеином относятся тошнота и озноб
11 октября 2023, 06:54

Фото: iStock/Anna Kim

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила признаки передозировки кофеином. Об этом пишет Pravda.Ru.
Специалист рассказала, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, а также в энергетиках. 

К признакам передозировки кофеином Кашух отнесла тошноту, головную боль, озноб, тахикардию, диарею, головокружение тремор и судороги. Она подчеркнула, что это особенно опасно для людей с заболеваниями сосудов, сердца и почек, а также для подростков и детей, так как в отдельных случаях может даже привести к смерти.

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Сексолог Грязнова высказалась о важности размера полового члена
11 октября 2023, 06:03

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сексолог Елена Грязнова заявила, что удовольствие женщины в постели не связано с размером полового члена мужчины. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, мнение о том, что мужские гениталии должны быть большими, навязано порноиндустрией. Однако в сексе многое зависит от сочетания ряда элементов — таких, как прелюдия, возбуждение, обстановка, смена поз и умение взаимодействовать с партнёром.

«Большинство женщин считают размер члена не главным, для них гораздо важнее, насколько умело мужчина им пользуется. Согласно исследованиям, во время секса большинство женщин не чувствуют существенной разницы в длине полового члена. При этом большинство из них отмечали, что, чем больше толщина пениса, тем выше удовольствие», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, женщины зачастую жалуются, что для них некомфортна длина члена свыше 16 см, добавила Грязнова.

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#врач
#женщины
#мнение
#мужчина
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Учёные перечислили продукты, вызывающие зависимость
EurekAlert: Сладкое, мучное и фастфуд вызывают серьезную зависимость
11 октября 2023, 00:12

Фото: iStock/Shaiith

Группа учёных из США, Испании и Бразилии выяснила, что некоторые продукты могут вызывать привыкание. Речь идёт о фастфуде, сладостях и ультраобработанных продуктах, которые способны спровоцировать более сильную зависимость, чем сигареты и алкоголь. Об этом пишет EurekAlert.
По словам учёных, привыкание вызывают продукты, содержащие множество жиров и углеводов одновременно, так как именно из-за них развивается зависимость.

К таким продуктам относятся мороженое, шоколад, ультраобработанные продукты, хлебобулочные изделия, фастфуд и блюда быстрого приготовления.

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#мороженое
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Хирург Умнов: У курильщиков и любителей кофе могут быть судороги
10 октября 2023, 23:51

Фото: iStock/vovashevchuk

Врач-хирург Александр Умнов заявил, что у любителей кофе и курильщиков на фоне спазма сосудов может происходить судорога конечностей. Об этом пишет Life.
По словам специалиста, при злоупотреблении кофеином, никотином и алкоголем происходит спазм сосудов. Из-за этого нарушается кровообращение и происходит непроизвольный спазм мышц.

Судороги также может спровоцировать стресс, добавил Умнов, так как из-за всплеска кортизола в организме перераспределяется кальций.

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#стресс
#врач
#курение
#алкоголь
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В Можайскую больницу поступили высококлассные УЗИ-аппараты
10 октября 2023, 21:18

Фото: Минздрав МО

В Можайскую больницу поступило два новых передвижных аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов почти на 10 млн рублей. Они отправлены в отделение функциональной диагностики и в Уваровскую больницу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Это новая высококлассная техника. Аппараты УЗИ обладают высоким качеством изображения. Благодаря такому оборудованию в нашем медучреждении улучшается оказание медицинской помощи жителям округа», – сказал главврач Можайской больницы Максим Чуркин.
Новые аппараты обладают беспрецедентным качеством диагностики, позволяют врачу получать объёмное изображение исследуемого органа. Оборудование передвижное, поэтому использовать его можно в палатах стационара.
 
Как отметили в министерстве, медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».

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Подмосковный стоматолог Ермакова раскрыла преимущества зубной нити
10 октября 2023, 20:30

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Зубная нить позволяет снизить риск заболеваний полости рта, однако для этого использовать её нужно регулярно. Об этом заявила заведующая подмосковной стоматологической поликлиникой Наталья Ермакова.
«Зубная нить эффективно борется с образованием кариеса в межзубных промежутках, помогает устранить запах изо рта, своевременно удаляет зубной налет и предотвращает образование камней. Она позволяет лучше очистить полость рта. Однако важно помнить, что использование зубной нити должно быть регулярным и правильным», – сказала Ермакова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В министерстве напомнили, что при появлении зубной боли следует обратиться к стоматологу. Записаться можно через кол-центр по номеру 122, через региональный портал госуслуг и с помощью чат-бота Дениса

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#минздрав мо
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#зубы
#здравоохранение
#здоровье
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье более 100 недоношенных детей прошли иммунизацию от опасного вируса
10 октября 2023, 19:41

Фото: Минздрав МО

В Московском областном перинатальном центре стартовала иммунизация недоношенных детей от респираторно-синцитиального вируса. За сентябрь её прошли 106 маленьких пациентов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С наступлением осени увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями вновь. Одна из самых опасных для недоношенных детей – инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом. Она поражает верхние и нижние дыхательные пути и лёгкие.

В центре уже много лет проводится пассивная иммунизация, направленная на снижение риска заражения этим вирусом и осложнений. 
 
Как отметили в министерстве, иммунизация не только спасает жизни самых маленьких граждан, но и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Она проводится в рамках обязательного медицинского страхования.

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#минздрав мо
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#московская область
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Жители Московской области выберут народного доктора
10 октября 2023, 19:13

Фото: Минздрав МО

Жители Подмосковья смогут выбрать «Народного доктора Московской области». Голосование началось на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Голосование по выбору лучшего детского и взрослого врача любой специальности проводится ежегодно. В конкурсе участвуют более 25 тыс медиков. Это возможность для пациентов поддержать любимого врача, отдав ему свой голос», – говорится в сообщении. 
Проголосовать можно по ссылке. Завершится голосование 6 ноября. По итогам лучшие детский и взрослый врачи получат денежные призы.

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