Можайские врачи спасли пациента с желудочно-кишечным кровотечением

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«Жизнь пациента была спасена благодаря донорской крови. Она имеет большое значение для функционирования больницы. Благодаря переливаниям компонентов крови медики спасают жизни и сохраняют здоровье пациентов», – рассказала врач-хирург Можайской ЦРБ Анна Моисеева.Она добавила, что сейчас в больнице имеются заготовки необходимого объёма крови и её компонентов.
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