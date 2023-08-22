Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра

Фото: Можайская ЦРБ
Врачи Можайской ЦРБ спасли мужчину с колото-резанной раной и большой кровопотерей. Об этом сообщает интернет-издание «Можайск новая жизнь».
Пациента в тяжёлом состоянии доставили в приёмную хирургического отделения. Он потерял три литра крови.
Через 12 дней после операции спасённого пациента выписали домой.
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«За четыре часа врачи благополучно провели сложную операцию – ушили межрёберную артерию. Из-за большой кровопотери пациенту понадобилось переливание. Кровь и её компоненты в необходимом количестве присутствуют в больнице», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская