Можайский кардиолог Карчава назвал пять правил профилактики болезней сердца

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Во-вторых, нужно привыкнуть начинать каждое утро с зарядки, постепенно увеличивая нагрузку.
Четвёртый и пятый советы — высыпаться и учиться справляться со стрессом.
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Он призван привлечь внимание людей к теме болезней сердечно-сосудистой системы, рассказать о причинах их возникновения и путях предотвращения.
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