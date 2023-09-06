Мурашко поблагодарил Воробьёва за внимание к здравоохранению в Подмосковье

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«Отдельно хотел бы поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. То, сколько внимания он сегодня уделяет детству и здравоохранению в регионе вообще, заслуживает аплодисментов», – сказал Мурашко, выступая на IV Съезде детских врачей.Съезд начал работу во вторник в Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье и продлится четыре дня. На него собрались более 7 тыс медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
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