Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России

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«Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — отметил министр.
Мурашко призвал россиян, находящихся в группе риска, не забывать о возможных осложнениях при коронавирусе. По его словам, сейчас по большей части циркулируют респираторные вирусы.
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