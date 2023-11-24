Мужчинам назвали доступный продукт для усиления либидо у мужчин

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Тыквенные семечки благотворно влияют на работу нервной системы и почек. Также они являются хорошим природным афродизиаком для мужчин. О пользе тыквенных семян рассказала терапевт, диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями».
Тихомирова пояснила, что семена тыквы являются уникальным по составу продуктом. В горстке семечек (около 60 грамм) содержится суточная доза магния, который крайне полезен для нервной системы и мышц, а также кобальт, марганец и медь, необходимые для процесса кроветворения. В семечках тыквы также содержится суточная норма цинка и хрома. Цинк оказывает положительное влияние на сперматогенезе и производство мужских половых гормонов и спермы.
«Поэтому тыквенные семечки можно назвать природным афродизиаком», — подытожила Тихомирова.
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Алина Юрчак