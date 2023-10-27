Мужчинам рассказали о простом способе улучшить потенцию

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«ДГЭА обладает сосудорасширяющим свойством, это означает, что он увеличивает кровоток и расширяет кровеносные сосуды. То есть делает то же самое, что и виагра», — рассказала врач.
А тем, кому такие препараты запрещено употреблять по тем или иным причинам, это станет единственным способом безопасно улучшить потенцию. Миссик пояснила, что речь про мужчин с болезнями сердечно-сосудистой системы, которым противопоказаны препараты с силденафилом, который является действующим веществом «Виагры» и аналогичных лекарств.
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