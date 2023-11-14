Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

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Если мужчине не повезло с размером полового органа, не стоит рассказывать об этом на первом свидании. Как подготовить партнершу к встрече с «маленьким дружком» рассказал сексолог, научный сотрудник Института имени Кинси по изучению секса Джастин Лемиллер. Об этом пишет издание Men's Health.
Лемиллер пояснил, что не стоит сразу обсуждать тему размера полового члена сразу после знакомства с женщиной.
Он также напомнил, что умение доставить оргазм не всегда зависит от размера члена и многие женщины легче испытывают оргазм от мануальной стимуляции клитора, от орального секса, или с помощью вибраторов или других секс-игрушек.
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«Сначала постарайтесь найти время для установления эмоциональной связи, а после улучшить момент и поднять эту тему до того, как снимете одежду. Подумайте, как сказать, что вы более чем способны компенсировать нехватку размера», — посоветовал эксперт.
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Алина Юрчак