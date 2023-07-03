Мужчины России чаще всего страдают онкозаболеваниями трахеи и бронхов

Фото: istockphoto.com/Khanchit Khirisutchalual
Врач Максим Астраханцев рассказал, что в России мужчины более всего подвержены онкологическим заболеваниям трахеи, бронхов, а также лёгкого.
«Среди мужчин в 2022 году наибольший уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечен по локализациям: трахея, бронхи, лёгкое (14%), желудок (13%), поджелудочная железа (12%)», — прокомментировал в беседе с RT Астраханцев.
А вот среди женщин, по словам специалиста, лидируют такие онкозаболевания, как рак молочной железы (23%), кожи (14%), тела матки (8%) и ободочной кишки (8%).
Читайте также:
Доктор Мясников оценил связь вакцинации от COVID-19 и онкологии
Названы эффективные меры профилактики рака груди
Эксперты назвали неожиданный симптом рака, проявляющийся по утрам
Мелисса Тимофеева