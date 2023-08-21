Мясников: «БАД — это для ленивых»

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Также БАДы иногда могут нарушать действие принимаемых препаратов.
«Важно, чтобы врач точно знал, что вы принимаете. Из опыта знаю — человек приходит, говорит, что ничего не принимает, даешь лекарство. А многие БАДы распадаются по той же ферментной цепочке и могут пересекаться с лекарствами, которые вы принимаете. <…> БАД — это для ленивых. Хочется быть здоровым, а приседать и есть овсяную кашу не хочется», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
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