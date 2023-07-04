Мясников: «Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно»

Фото: istockphoto.com/Владимир Песня
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников объяснил, что медвежье мясо как правило в пищу не употребляют, а также искренне удивился случаю отравления им в Забайкальском крае.
«Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно. Даже самый закоренелый забулдыга, который сидит в тайге месяцами, никогда не будет есть медвежатину. И те, кто это делают, просто рискуют своим здоровьем и жизнью», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Риск состоит в том, что от медвежьего мяса можно заразиться трихинеллёзом, который может пройти бессимптомно и в лёгких случаях его даже не лечат. Кроме этого, можно заболеть тромбоэмболией, пневмонией, миокардитами и даже умереть.
Читайте также:
Мясников возмутился «новым» открытием учёных о возникновении рака
Заражённой медвежатиной в Забайкалье жителей угостили приезжие охотники
В Забайкальском крае девять человек отравились мясом медведя
Мелисса Тимофеева