Мясников объяснил феномен долголетия в Ингушетии, Москве и Дагестане

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«Ингушетия и Дагестан – области, где генетически обусловленное долгожительство, еще в Абхазии. И не потому, что горы и вино, хотя и это тоже. Просто там проживает этнически изолированная группа наследственных долгожителей. Живут довольно кучно, замкнуто, женятся среди своих», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
А вот в столице долгожительство связано, по его мнению, с высоким уровнем медицинских услуг.
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