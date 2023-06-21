Мясников опроверг пагубное влияние солнечных вспышек на здоровье

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Мясников: «Давайте не будем нагнетать»
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что связи между вспышками на солнце и количеством поступивших в больницы пациентов с проблемами со здоровьем не наблюдается.
Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников объяснил, что большое количество воды в крайне редких случаях может привести к серьёзным заболеваниям и даже смерти. Он добавил, что при гипербольшом количестве воды, кроме всего прочего, могут не справиться почки, что может привести к летальному исходу.
«Пока я не вижу, чтобы такие вспышки повлияли на поступление пациентов. Так что давайте не будем нагнетать. Никакие вспышки на солнце и повышенная солнечная активность не влияют на организм так, как стресс. На этом фоне солнечная активность такая малость», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Мелисса Тимофеева