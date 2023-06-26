Мясников раскрыл неожиданную пользу кофе

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Так, по его словам, кофе предотвращает развитие цирроза и рака печени, вызванных гепатитом. Как передаёт utro.ru, в этой связи напиток особенно полезен для тех, кто страдает гепатитом и иными заболеваниями этого органа.
«Окрошку лучше всего делать на тане или кефире. Туда нужно положить побольше зелени и овощей, поменьше мяса. Убрать колбасу, заменить её на куриную грудку», — комментировала в беседе с NEWS.ru Соломатина.
Также Елена Соломатина заявляла, что помидоры, морковь, а также зелень помогают человеку легче перенести летнюю жару из-за содержания большого количества каротиноидов, которые защищают от ультрафиолета, повреждений кожи и полезны для органов зрения.