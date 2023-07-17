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Мясников рассказал, чем может оказаться неизвестная болезнь из Египта

17 июля 2023, 19:22

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

В египетской провинции Кена, деревне Эль-Аликат специалисты обнаружили неизвестную болезнь. Так, Министерство здравоохранения направило специальные бригады, чтобы они могли взять пробы у заболевших и окружающей среды. О том, что это может быть за болезнь и стоит ли ее бояться, рассказал заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
В беседе с Общественной службой новостей он выразил уверенность в том, что найденное заболевание – вирусное.

«Симптомы общие именно для вирусных заболеваний, кстати и для СПИД и даже для гепатита С, которые якобы бессимптомны. На самом деле любой вирус на каком-то этапе тоже сопровождается ломотой в костях, болями в теле и повышенной температуре, просто выраженность разная», - отметил Мясников.


Он также подчеркнул, что, в том случае, если заболели две сотни человек, это можно считать вспышкой вируса. Кроме того, по его словам, ситуация стандартная. Так, он поделился опытом работы в Африке. Мясников отметил, что неоднократно сталкивался с подобными случаями.

Мясников ​рассказал, что были истории, когда заболели даже военные ​специалисты. ​Они все были госпитализированы с серьезными симптомами. После этого в ​эксперты из российской столицы прилетали и пытались установить, что это за вирус.
Кто обжегся на молоке, дует на воду, когда слышишь топот копыт, нужно думать о лошади, а не о зебре, хотя зебры тоже водятся», - подытожил Мясников.

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#Египет
#болезнь
#врач
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В Долгопрудном спасли 87-летнюю пациентку с запущенной онкологией
17 июля 2023, 17:59

Фото: Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы успешно провели резекцию части кишечника 87-летней пациентке, у которой в стационаре обнаружили распадающийся и кровоточащий рак ободочной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Жительница Долгопрудного Любовь Ивановна поступила в стационар по направлению гематолога поликлиники на обследование. В последний год уровень гемоглобина в её крови неуклонно снижался, несмотря на лекарственную терапию. После тщательного обследования у неё обнаружили онкологическое заболевание. 
 
Пациентку на второй день после госпитализации перевели из терапевтического отделения в хирургическое, предложив операцию, на которую она согласилась. Химиотерапию в таком возрасте женщине было бы сложно выдержать. Врачи стали готовить её к операции – переливать кровь, повышать гемоглобин. 
Операцию выполнил врач-хирург Магамед Микаиллы, ставший и лечащим врачом Любови Ивановны. Поражённые опухолью части кишечника были отсечены, а здоровые соединены так, чтобы обеспечить нормальное функционирование нижних отделов пищеварительной системы. 
 
Уже на вторые сутки после операции у пациентки восстановилось нормальное пищеварение, уровень гемоглобина в крови повысился и не снижается, постепенно проходит слабость. Спустя две недели после госпитализации её выписали на амбулаторное наблюдение. 

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#Минздрав МО
#Долгопрудный
#больница
#хирурги
#пациентка
#онкология
#Московская область
#Подмосковье
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Онищенко оценил вероятность распространения в России неизвестной болезни из Египта
17 июля 2023, 17:37

Фото: IStock/Maryviolet

В Египте началось распространение неизвестной болезни, которая по симптомам похожа на лихорадку денге. Российские СМИ сообщали, что у 18 жителей Красноярска, вернувшихся из Египта, выявили симптомы неизвестного заболевания
Сообщалось также, что на границе с Египтом усилили контроль. Однако эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко считает, что главное сейчас – это заняться уже выявленными случаями на территории России, потому что определить заболевание на границе практически невозможно.
«Самое главное сейчас вывести этих людей из этого состояния. Я читал, что якобы усилили контроль на границе, но это всё глупости. Там можно только поймать человека с температурой, поэтому я думаю, что сейчас основное – работа здравоохранения. Я уверен, что на территории Красноярского края со всеми вернувшимися, а самое главное, с теми, кто летел на самолёте, установлены контакты», — сказал Геннадий Онищенко.
При этом, специалист отметил, что вероятность распространения заболевания на территории РФ маловероятна. Он призвал россиян меньше ездить за границу в качестве мер предосторожности.
«Не надо болтаться по зарубежью. Хватит уже, наездились. Перспективы этой болезни на нашей территории нет», — добавил эпидемиолог.
Среди симптомов чаще всего встречается температура до 40 градусов, ломота в теле, головная боль, тошнота и рвота.

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#Лимхорадка денге
#Геннадий Онищенко
#Египет
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Роспотребнадзор: в России нет неизвестной египетской болезни, встречается лихорадка Денге
17 июля 2023, 17:07

Фото: iStock/Choreograph

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «неизвестной» египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается.
Уточняется, что в прошлом году было выявлено 29 случаев лихорадки Денге. Чаще всего денге заболевают туристы, приезжающие из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.

В Роспотребнадзоре дополнили, что с 2020 года количество заболевших лихорадкой Денге снижается.

Напомним, на египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена.

В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

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#Роспотребнадзор
#Египет
#болезнь
#лихорадка Денге
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Подмосковные врачи спасли женщину с абсцессом шеи
17 июля 2023, 16:28

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи Ступинской больницы помогли 40-летней женщине с флегмоной шеи, возникшей на фоне сахарного диабета.
Пациентка пожаловалась на боль при глотании, которая отдавала в ухо, общую слабость и температуру. Врачи, в ходе диагностики, обнаружили у женщины флегмону шеи — острое гнойное воспаление тканей, который образовал абсцесс и воспаление небной миндалины. Такая инфекция и вызвала у пациентки высокую температуру, головную боль, слабость, патология могла привести к летальному исходу. Об этом сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. 
Усложняло задачу врачам то, что женщина страдала сахарным диабетом.
«Первым этапом мы удалили первичный очаг инфекции — нёбную миндалину. Затем провели вскрытие и дренирование флегмоны. После провели хирургическую обработку раны и ушили ткани», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.
 В ведомстве сообщили, что состояние пациентки уже улучшилось, она выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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#Минздрав
#Ступино
#сахарный диабет
#здоровье
#операция
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Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
17 июля 2023, 13:48

Фото: IStock/DeeNida

Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами, так как именно в этот период ягода полностью созревает, становится сочной и сладкой. Однако диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что арбуз может нанести вред организму, если есть его в больших количествах.
По словам специалиста, арбуз считается фруктом, причем низкокалорийным. Так, 100 граммах арбуза содержится всего 30 калорий. В связи с этим, некоторые начинают его переедать. Однако это может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте.
«В арбузе много ликопина (это форма витамина А). Так, в 600-700 граммах арбуза содержится около 30 миллиграмм ликопина, а это может привести к нарушению со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом, стоит учитывать, что с точки зрения диетологии арбуз – это фрукт. А дневная норма фруктов – это 300-400 грамм. Поэтому рекомендуется есть 200-600 грамм арбуза в день», — отметила Наталья Павлюк.
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#арбуз
#диетолог
#Наталья Павлюк
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Учёные из университета Гринвича выяснили, что блюда в ресторанах содержат в 2 раза больше калорий, чем указано
17 июля 2023, 13:17

Фото:istockphoto/yacobchuk

Ресторанные блюда зачастую содержат в 2 раза больше калорий, чем указано в меню.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Гринвича, пишет The Sunday Times.
 
Во время эксперимента ученые приобрели 20 образцов блюд в 10 популярных сетях ресторанов Великобритании: Pizza Express, Dishoom, Leon и Las Iguanas. После чего исследователи выяснили калорийность блюд.
 
Было обнаружено, что только половина блюд укладывалась в 20% разницу, которая допустима между фактическими и заявленными калориями. В 5 образцах калорийность была гораздо выше, чем указанная в меню, а в других 5— значительно ниже.
 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди не должны использовать информацию о калорийности блюд в меню в качестве точной оценки. Также ученые отметили, что регулярное отслеживание калорийности приводит к тревожности и РПП.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что есть много способов похудения, но стресс является самым опасным из них.

Она пояснила, что в результате вынужденной выработки адреналина клеткам печени приходит сигнал о том, что организму требуется глюкоза. Одновременно с этим растет уровень сахар в крови, а затем в работу включается специальный фермент, который преобразует жир в кислоты, поступающие в ткани и снабжающие их энергией.

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#меню
#калории
#диета
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Специалисты завершают капитальный ремонт стационара в Кашире
17 июля 2023, 12:20

Фото: istockphoto / sudok1

Капитальный ремонт Каширской центральной районной больницы выполнен на 90%.
Четырехэтажное здание стационара находится на завершающем этапе капитального ремонта, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В здании стационара расположатся приемное, реанимационное, кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и диагностическое отделения.
«В корпусе 1976 года постройки проводился только косметический ремонт. Благодаря проведенным на сегодняшний день работам, корпус полностью преобразился. Палаты оснащены новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции. Возле каждой койки установлена кнопка вызова медицинского персонала. В настоящий момент капитальный ремонт завершен почти на 90%. После окончания всех работ мы также установим новую медицинскую мебель», — сообщил главный врач Каширской больницы Юрий Володин. 
В ведомстве рассказали, что строительные работы ведутся с опережением графика.

На время проведения капитального ремонта приемы жителей специалистами стационара не останавливался.

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#Капитальный ремонт
#строительство
#капремонт
#капитальный ремонт
#Кашира
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В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья профессии
17 июля 2023, 03:56

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Сотрудники вредных производств рискуют получить профессиональные заболевания. Больше остальных рискуют своим здоровьем водители, горнорабочие, и медицинские работники, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Уточняется, что более 4000 случаев профзаболеваний было выявлено у 3,5 тысячи россиян в 2022 году.

Самыми опасными для работы оказались предприятия по добыче полезных ископаемых. Второе место заняли обрабатывающие производства, а на третьем месте антирейтинга находятся профессии, связанные с оказанием социальных и медицинских услуг.

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#профессии
#опасность
#заболевания
#Россия
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Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
16 июля 2023, 18:52

Фото: istockphoto/fizkes

Нарушение гормонального баланса может вызвать неприятные и нежелательные последствия для организма. Врач-эндокринолог перечислила основные признаки и побочные явления состояния, когда гормоны вышли из равновесия.
Одним из ключевых показателей гормонального дисбаланса является плохое настроение и постоянное чувство беспокойства. Еще одним возможным симптомом нарушения гормонального равновесия является чувство усталости во время менопаузы или менструации у женщин, передает сетевое издание «МедикФорум». Виной такому состоянию может быть пониженный уровень эстрогена, заметила специалист. Поскольку считается, что эстроген препятствует воспалению, низкий уровень этого гормона может вызвать боль в суставах.

Также гормональный дисбаланс может привести к ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания. Эстроген жизненно необходим для здорового сознания, ясной памяти и концентрации, говорит врач. Колебания гормонов также могут привести к снижению способности почек перерабатывать воду и увеличению веса воды. Еще одна неприятность, к которой может привести нарушение гормонального равновесия — это высокое кровяное давление, которое чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, заключила эксперт.

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#гормон
#дисбаланс
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#вода
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