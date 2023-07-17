Мясников рассказал, чем может оказаться неизвестная болезнь из Египта

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«Симптомы общие именно для вирусных заболеваний, кстати и для СПИД и даже для гепатита С, которые якобы бессимптомны. На самом деле любой вирус на каком-то этапе тоже сопровождается ломотой в костях, болями в теле и повышенной температуре, просто выраженность разная», - отметил Мясников.
Мясников рассказал, что были истории, когда заболели даже военные специалисты. Они все были госпитализированы с серьезными симптомами. После этого в эксперты из российской столицы прилетали и пытались установить, что это за вирус.
Кто обжегся на молоке, дует на воду, когда слышишь топот копыт, нужно думать о лошади, а не о зебре, хотя зебры тоже водятся», - подытожил Мясников.Читайте также:
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