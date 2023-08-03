Мясников рекомендовал молодым россиянкам принимать фолиевую кислоту

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«Вреда никакого – многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают – а польза может быть», – приводит utro.ru слова Мясникова.
«Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.
По словам эксперта, недостаток сна может привести и к другим ухудшениям здоровья, таким, как снижение иммунитета, повышению артериального давления.
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