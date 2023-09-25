Мясников: Смартфоны могут привести к раку мозга

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«Особенно это опасно для детей. Поэтому мы, кстати, и просим пользоваться наушниками, проводными или по Bluetooth. Главное — чтобы смартфон был подальше от головы», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Поскольку в современном мире очень трудно полностью избежать электромагнитного излучения от техники, то специалист рекомендовал как минимум не часто находится под линиями электропередач, не жить и не пребывать в местах источников радона.
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