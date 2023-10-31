Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является неотъемлемой частью жизни, поэтому исключать его и бороться с ним в принципе бессмысленно.
«Стресс — это и есть жизнь. Гормоны стресса управляют всем. Психическое и физическое здоровье связаны напрямую. Потому что у тебя может быть идеальное физическое здоровье, но если у тебя депрессия, отсутствует интерес к жизни и нет целей, то ты будешь инвалидом, несмотря на свои физические данные», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
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