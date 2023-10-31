Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

31 октября 2023, 20:08
Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является неотъемлемой частью жизни, поэтому исключать его и бороться с ним в принципе бессмысленно.

Он отметил, что переизбыток стресса может негативно сказаться на здоровье. Поэтому, считает эксперт, нужно правильно относится к стрессовым состояниям.

«Стресс — это и есть жизнь. Гормоны стресса управляют всем. Психическое и физическое здоровье связаны напрямую. Потому что у тебя может быть идеальное физическое здоровье, но если у тебя депрессия, отсутствует интерес к жизни и нет целей, то ты будешь инвалидом, несмотря на свои физические данные», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Читайте также:

В программе доктора Мясникова раскрыли причину оволосения у женщин

Врач предупредил о опасных последствиях невылеченного насморка

Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за сладкого
#здоровье
#жизнь
#данные
#стресс
#депрессия
Читайте нас в
Названа неожиданная причина обострения депрессии
Психиатр Жесткова: Депрессия может обостриться из-за изменений климата
31 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/simpson33

Врач-психиатр Елизавета Жесткова заявила, что люди, страдающие хроническими и психическими расстройствами, могут испытывать обострения депрессии из-за климатических и погодных изменений.
«У многих людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. В марте также может быть тяжело, так как ещё нет солнца, погода плохая и ресурсы за зиму кончаются. Но такие люди, как правило, знают о такой своей особенности». — отметила в беседе с NEWS.ru Жесткова.

При проявлении симптомов депрессии врач рекомендовала обратиться к специалисту.

Однако обычная осенняя хандра и плохое настроение в непогоду, по словам эксперта, необязательно может свидетельствовать о депрессии или психическом расстройстве. С такими симптомами можно справиться самостоятельно с помощью расслабления и хобби.

Читайте также:

Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе

Почему осенью грустно: топ — 5 советов, как избежать сезонной хандры

Нейропсихолог объяснила, почему люди глупеют осенью
#погода
#врач
#депрессия
#люди
Читайте нас в
Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы
31 октября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/santoelia

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал об опасности аневризмы – заболевании сосудов.
Он отметил, что признаками заболевания являются нарушение речи и перекос лица.

«Это неврологическая симптоматика. Здесь может быть всё: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что человек высовывает язык, а он у него отклоняется вправо или влево. Ещё может возникать парестезия конечностей с одной стороны», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

Он отметил, что аневризма характеризуется нарушением целостности сосудистой стенки. При этом, по словам врача, недугу могут быть подвержены и молодые люди.

Читайте также:

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада

Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья

Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин
#нарушение
#заболевания
#здоровье
Читайте нас в
Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
31 октября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада Диетолог Елена Соломатина заявила, что тёмный 70%-ый шоколад обладает омолаживающими свойствами.
«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

По её словам, такой шоколад благотворно влияет на иммунную систему человека.

А врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев говорил, что омоложению клеток способствует употребление полезных жиров.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — добавил в беседе с «Москва 24» Арзамасцев.

Читайте также:

Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин

Врач Кондрахин оценил достоверность «правила трёх секунд»

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку
#врач
#диетолог
#шоколад
#питание
#здоровье
Читайте нас в
Подмосковные больницы получили 50 единиц лабораторного оборудования
31 октября 2023, 16:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

За 2023 год в больницы Московской области поступило более 50 единиц лабораторного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждения закупили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью провести необходимую диагностику, что имеет принципиальное значение для постановки диагноза и назначения лечения. С начала года мы поставили в подмосковные медорганизации 57 единицлабораторной техники на общую сумму более 113 миллионов рублей<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что оборудование было поставлено в 25 больниц по всей Московской области. Также  в областной противотуберкулезный диспансер поступили специализированные анализаторы.

Читайте также:

В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы

В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены

В Королёве открылось отделение реанимации и интенсивной терапии
#оборудование
#экспресс
#светлана стригункова
#диспансер
#медучреждения
#пцр
#московская область
#больницы
Читайте нас в
Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья
Терапевт Кэй посоветовала пить кофе с водой, чтобы уменьшить вред кофеина
31 октября 2023, 15:34

Фото: istock / amenic181

Чтобы снизить вредное воздействие кофеина на организм, необходимо запивать его водой. Об этом рассказала терапевт Филиппа Кэй, ее слова приводит издание Metro.
Терапевт рассказала, что опасность кофе переоценивают, на самом деле он не несет такого вреда, как многие думают. Кэй объяснила, что кофе является мочегонным средством и может вызывать обезвоживание организма.

Поэтому она рекомендует запивать напиток станом простой воды, чтобы сохранить водный баланс. Врач заявила, что данный метод является довольно простым и полезным и благотворно влияет на метаболизм и пищеварение. 

 «Даже легкое обезвоживание влияет на физическую и умственную работоспособность», — предупредила Кэй.
Кроме того, она считает, что вода помогает лучше ощутить эффект бодрости от кофеина.

Ранее диетолог Дианова назвала максимальную безопасную дневную дозу кофе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Врач Кондрахин оценил достоверность «правила трёх секунд»

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку

Врач Видяскин: Ринит и синусит могут стать причинами кровотечения из носа

#вода
#врач
#кофе
#опасность
#терапевт
Читайте нас в
В России от гриппа привились более 52 млн человек
31 октября 2023, 14:32

Фото: istockphoto.com/Alernon77

С начала сезона в России от гриппа привились более 52,7 млн человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«31 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с научными учреждениями ведомства. Она обратила внимание на важность работы в области профилактики инфекционных заболеваний, в том числе против гриппа и ОРВИ. В частности, было отмечено, что в рамках иммунизации населения против гриппа привито более 52,7 млн человек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее Врач-терапевт Лев Авербах предположил, с чем может быть связана смерть известного актёра Мэттью Пэрри. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на Пятый канал, специалист считает, что к трагедии привёл ряд причин: серьёзное увлечение актёра пиклболом, проблемы со здоровьем из-за ранее признанных у артиста алкогольной и наркотической зависимостей дали свои результаты.

Читайте также:

Врач Видяскин: Ринит и синусит могут стать причинами кровотечения из носа

Вирусолог Альтштейн: Оспа обезьян не грозит для России

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку
#москва
#врач
#орви
#вакцина
#россия
Читайте нас в
Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин
Диетолог Михалева: Жареная картошка с мясом является самым вредным ужином
31 октября 2023, 14:26

Фото: istock / vaaseenaa

Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что самым опасным ужином в плане набора веса является блюда, содержащие много жира, углеводов и соли.
В беседе с «Известиям» она заявила, что самым вредным ужином является жареной мясо с картошкой или запечено мясо «по-французски». 

«Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме жировую массу и сохраняются про запас на многие годы на нашей талии», — предупредила врач.
Она пояснила, что прием такой пищи вечером не позволяет организму потратить все полученные калории. Помимо этого, употребление большого количества калорий и углеводов стимулирует выброс инсулина — причины образования висцерального жира.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что переедание может привести к инфаркту. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Врач Кондрахин оценил достоверность «правила трёх секунд»

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку

Врач Видяскин: Ринит и синусит могут стать причинами кровотечения из носа

#врач
#мясо
#диетолог
#клиника
#приём
#блюда
#еда
Читайте нас в
Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе
Психолог Хорс назвал способ побороть стресс на работе
31 октября 2023, 13:10

Фото: IStock/BartekSzewczyk

Почти 80% россиян думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса. Половина при этом рассматривает абсолютно новую профессию. 28% опрошенных заявили, что сильно вымотались из-за работы этой осенью, а каждый пятый замечает симптомы выгорания и тревоги. 77% россиян в целом беспокоят негативные эмоции, которые вызывает работа.
Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» заявил, что негативные эмоции на работе возникают из-за неоправданных ожиданий. Многие люди ждут хорошего отношения со стороны начальства, коллег, а также отсутствия рутины.
«Человек думает, что он выгорает, потому что начальник ему не даёт расти, орёт на него, или человек не видит ценности своего труда. Но на самом деле он выгорает, потому что считает, что начальник не должен орать, что сам он должен быть воодушевлён своей работой и видеть ценность своего труда, а ещё что его коллеги должны поддерживать и быть соратниками. Эти ожидания создают ему боль, когда он сталкивается с конкуренцией в коллективе, непониманием начальства и с рутинностью труда», — сказал специалист.
Михаил Хорс подчеркнул, что человек должен принять действительность, не ожидая ничего от других людей.
«Если ты не разобрался с ожиданиями относительно своей деятельности в одном месте, то, скорее всего, такой же конфликт ожиданий и фактов будет и в другом месте. Это касается ожиданий относительно начальства, относительно возможностей самореализации, относительно зарплаты, относительно коллег <> Если человек считает, что начальник должен всегда любить, хвалить и целовать, то столкнувшись с нормальным начальником, у которого есть и самодурство, то человек будет страдать», — отметил он.
Читайте также: 

Психолог назвала неожиданные причины профессионального выгорания

Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян

Психолог раскрыла, как правильно себя мотивировать
#психолог
#человек
#работа
#стресс
Читайте нас в
В Подмосковье врачи заменили разрушенные кости на титановую челюсть
31 октября 2023, 12:18

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Пушкинские врачи заменили женщине разрушенные кости на титановую челюсть. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратилась женщина, у которой начала разрушаться челюсть на фоне онкологии.

«В состав комплексной терапии больных с различными онкологическими заболеваниями входят и бисфосфонаты. Эти препараты влияют на костный метаболизм, и во время их приема нежелательно совершать какие-либо стоматологические манипуляции. <…> У женщины начал развиваться остеонекроз: десна вокруг удаленного зуба не заживала, затем прогрессировал инфекционно-воспалительный процесс,а через год произошел патологический перелом челюсти», - объяснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

Стоит отметить, что во время операции врачи удалили пораженные ткани, а также заменили половину челюсти пластиной из титана с искусственным суставом.

Читайте также:

Подмосковные врачи провели уникальную внутриутробную операцию

В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены

В Химках открыли новый медцентр женского здоровья
#врачи
#женщина
#операции
#препараты
#операция
#подмосковье
#пушкино
Читайте нас в
Достижения.рф