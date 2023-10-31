Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

Почти 80% россиян думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса. Половина при этом рассматривает абсолютно новую профессию. 28% опрошенных заявили, что сильно вымотались из-за работы этой осенью, а каждый пятый замечает симптомы выгорания и тревоги. 77% россиян в целом беспокоят негативные эмоции, которые вызывает работа.