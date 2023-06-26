Мясников возмутился «новым» открытием учёных о возникновении рака

Фото: istockphoto.com/CIPhotos
Мясников задался вопросом, почему давно известные медицине постулаты стали новостью.
«Ещё сорок лет назад меня учили этому в Медицинском институте. <…> Этиология рака — это всегда генетическая мутация либо в результате наследственности, либо в результате воздействия токсинов и гормонов, радиоактивных излучений, курения табака и т.д.» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее Александр Мясников заявил, что наиболее полезным для печени напитком является кофе. По его словам, кофе предотвращает развитие цирроза и рака печени, вызванных гепатитом. В этой связи напиток особенно полезен для тех, кто страдает гепатитом и иными заболеваниями этого органа.