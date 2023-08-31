Мясников: Всплеск COVID-19 будет, вакцины не помогут

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников предрёк всплеск коронавируса, при котором имеющиеся вакцины будут бессильны.
«Всплеск COVID-19 — да, будет. И старая прививка сейчас не поможет. Потому что появились новые подвиды коронавируса ВА.2.86 и EG.5. Прививка «Спутник» того года вообще не действует на Омикрон. За рубежом сейчас сделали прививки, покрывающие Омикрон, но на новые подвиды они не действуют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Он добавил, что коллективный иммунитет здесь также будет бесполезен, поскольку он может защитить от старых вариантов вируса.
Врач отметил, что для профилактики вирусных инфекций нужно заранее, до сезона подъёма заболеваемости, укрепляя свой иммунитет посредством тренировок, закалки, сбрасывания веса, а также контроля над давлением и уровнем сахара. Он также рекомендовал избегать многолюдных пространств и соблюдать гигиену.
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